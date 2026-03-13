Felipe VI acudirá el miércoles a Albacete para asistir a la Jornada de Demostración Tecnológica de la Bacsi

Archivo - El Rey Felipe VI en la Base Aérea de los Llanos. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI asistirá este próximo miércoles, 18 de marzo, a la inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (Bacsi) del Ejército del Aire y del Espacio que tendrá lugar en Albacete.

Esta inauguración tendrá lugar, según ha informado el Ministerio de Defensa, a las 11.30 horas en la Base Aérea de los Llanos.

Tras la inauguración, Felipe VI realizará un recorrido por los estands de las empresas colaboradoras y asistirá a diversas demostraciones.