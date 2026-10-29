Felipe VI apela a la investigación para aclarar los hechos y reclama medidas "para que no vuelva a suceder"

Los Reyes Felipe VI y Letizia, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, durante una visita - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha pedido que la investigación en marcha tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) tiene que servir para determinar "cómo y porqué" ha sucedido esta "catástrofe". "Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder".

Así lo ha expresado junto a la Reina Letizia, visiblemente afectada, tras la visita de más de una hora y media que han realizado en el Hospital Universitario de Toledo para trasladar su apoyo a algunos de los ingresados en este centro.

Como sociedad, ha afirmado el Rey, "volvemos a sufrir un duro golpe", ante lo que ha apelado a "seguir avanzando con ese dolor", sin olvidar "nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias, que nos faltan a todo el país".

Es por ello, que ha demandado a la sociedad "ir juntos e unidos", seguir adelante con ese dolor y con esa pérdida, pero también con "dignidad y con rigor".

Ante la "angustia y tristeza" por la tragedia, ha señalado que "lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan". Además, ha trasladado su respeto y su pesar hacia las personas que han perdido la vida y hacia sus familias.

Ha expresado "unas inmensas gracias" hacia todos aquellos que han atendido la emergencia, a los que siguen trabajando por rescatar e identificar a las personas que quedan, que están todavía desaparecidas, o que quedan por rescatar y a los que siguen atendiendo a los heridos, tanto física como psicológicamente, "haciendo lo posible por dar aliento a sus familias".

Tras más de una hora y medida de visita, el Rey Felipe VI ha excusado el retraso para hacer esta declaración ante los medios. "Queríamos dedicar un tiempo razonable a las familias que hemos podido saludar y a los heridos que están aquí atendidos".

Además, en un momento de su alocución ha confundido el incidente ferroviario en Urda con el de Adamuz, error que ha corregido nuevamente ante los medios, tras las indicaciones de la Reina Letizia.

MÁS DE UN CENTENAR DE MEDIOS

Más de un centenar de medios de comunicación han aguardado la llegada de los Reyes en el acceso de Urgencias, hasta donde también se han acercado ciudadanos y curiosos.

Felipe VI y Letizia han llegado pasadas las 15.30 horas para no interferir en el cambio de turno del personal sanitario, y la visita ha terminado pasadas las 17.00 horas.

A las puertas de Urgencias, han sido recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

Ciudadanos y personal sanitario han inmortalizado con sus teléfonos móviles la entrada de los monarcas, que también han sido recibidos con aplausos, y algunos 'Viva España' y 'Viva El Rey', que también les han coreado al terminar la visita.