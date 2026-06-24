Fercam abre sus puertas en Manzanares con la vista puesta en seguir aportando al sector agrario utilidad

Inauguración de la Feria Nacional del Campo (Fercam) en Manzanares. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 64ª edición de la Feria Nacional del Campo (Fercam) ha abierto este miércoles sus puertas en Manzanares con más de 200 expositores, 120.000 metros cuadrados de superficie expositiva y 50 millones de euros en maquinaria, en una cita que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha situado en el "mejor momento" de la feria.

Una puesta de largo a la que, además del presidente regional, han acudido el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, y director de la feria, Pablo Camacho, entre otros cargos institucionales y empresariales.

Durante la inauguración, García-Page ha destacado la evolución de la Feria Nacional del Campo en los últimos años y ha asegurado que no siempre ha estado "en estas condiciones", por lo que ha agradecido el trabajo del equipo profesional y "la capitanía" que ejerce el Ayuntamiento de Manzanares en la organización de la muestra.

El presidente ha defendido que Fercam es una feria "trascendente" para el sector agrario y agroalimentario y ha puesto en valor el papel de Manzanares como municipio dinamizador de la economía provincial.

En este sentido, ha afirmado que "Manzanares es una locomotora" y que su actividad genera empleo "para buena parte de la provincia".

García-Page también ha vinculado la modernización del campo con la mejora de la alimentación y de la igualdad de oportunidades, al señalar que la mecanización y la innovación han permitido que productos que antes estaban al alcance de pocos formen hoy parte de la cesta habitual de muchas familias.

En este contexto, ha destacado la fuerza exportadora de Castilla-La Mancha y ha asegurado que la región está "ganando exportaciones", población y capacidad para atraer empresas. A su juicio, Fercam representa esa predisposición de la comunidad autónoma a "no resignarse" y a no dejar que otros decidan por ella.

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha subrayado que Fercam "no sería posible sin el esfuerzo colectivo de todos" y ha defendido que la feria es "patrimonio" de la sociedad manzanareña.

Según ha señalado, la muestra ha sabido crecer al mismo ritmo que lo han hecho la agricultura y la ganadería en una tierra como Castilla-La Mancha.

Nieva ha detallado que, en los casi doce años de gobierno municipal, Fercam ha incrementado un 14% el número de expositores, hasta superar los 200 consolidados, y ha crecido también en superficie expositiva hasta alcanzar los 120.000 metros cuadrados, lo que la sitúa como "una de las mayores de España".

El alcalde ha añadido que el volumen de la maquinaria expuesta ha aumentado un 63%, hasta situarse en 50 millones de euros.

Además, ha remarcado el carácter económico de la cita, al advertir de que Fercam es, ante todo, "una feria de negocios" y que su sentido está ligado a la capacidad de generar actividad para el sector.

CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha resaltado el "crecimiento absoluto" de Fercam durante la última década y la ha definido como una de las ferias más importantes de Castilla-La Mancha, especialmente por su apuesta por la innovación y la tecnología aplicadas al campo.

Martínez Lizán ha explicado que estos avances son claves para aumentar la producción, reducir costes y mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional ha impulsado 42 resoluciones de proyectos piloto de innovación, con una inversión de 10 millones de euros.

El consejero también ha puesto en valor las ayudas a la modernización del sector agrario y ganadero, que han permitido la compra de 1.700 máquinas, y ha destacado el papel del IRIAF y de sus ocho centros en el desarrollo de líneas de investigación orientadas a dar respuesta a los retos del cambio climático.

Asimismo, ha señalado que la presencia del Gobierno regional en Fercam se articula también a través del estand de Campo y Alma, con el que se promocionan las producciones agroalimentarias de la comunidad autónoma, sus 41 denominaciones de origen y las ferias del sector, para las que se destinan 2,8 millones de euros.

UNA FERIA PARA "HACER PROVINCIA"

Finalmente, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha afirmado que Fercam ha sabido dar respuesta durante 64 años a las necesidades del sector y ha contribuido a "hacer provincia, región y país" desde una de las principales ferias económicas vinculadas a la industria agroalimentaria y al sector primario.

Valverde ha recordado que la industria agroalimentaria representa el 18% del PIB regional y ha defendido la necesidad de seguir apoyando a un sector que afronta retos como el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones y la necesidad de contar con recursos suficientes para mantener su competitividad.