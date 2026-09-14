La Feria de Albacete ya ha recibido más de 2,6 millones de visitantes

Archivo - El cartel elegido para la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Albacete ha recibido ya más de 2,6 millones de visitantes, tal y como ha adelantado este lunes el alcalde, Manuel Serrano, durante un encuentro con periodistas y directores de los medios de comunicación de la ciudad.

La cita, en el Salón de Autoridades del Recinto Ferial, ha servido para agradecerles personalmente la intensa labor informativa que desarrollan durante los días de Feria, así como su contribución a proyectar la imagen de Albacete más allá de sus fronteras.

Un agradecimiento que el alcalde ha hecho extensivo al concejal de Feria, Francisco Navarro, al conjunto de concejales del equipo de Gobierno y, especialmente, al personal de los servicios municipales con una mayor implicación en el desarrollo de la Feria por hacer posible, un año más, que sea una realidad y todo un éxito.

En este sentido, el alcalde ha señalado que la seguridad, la limpieza y la movilidad son los tres grandes retos que afronta la ciudad durante estos días, asegurando que se están consiguiendo gracias al trabajo coordinado de los distintos servicios y a la planificación desplegada por el Ayuntamiento.

Manuel Serrano ha explicado que este año se está produciendo un incremento de la actividad y de los tránsitos respecto al pasado año, superándose ya los 2,6 millones de visitas, al tiempo que también se ha registrado un aumento en la generación de residuos, cercano al 7 por ciento en el Recinto Ferial y sus aledaños y de alrededor del 2,5 por ciento en el conjunto de la ciudad, así como un mayor consumo de agua.

Unos datos que, a su juicio, ponen de manifiesto que 'la Feria va a más' y evidencian la "enorme" dimensión que está adquiriendo, al tiempo que avalan el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para reforzar los servicios y garantizar que la ciudad pueda afrontar con las mayores garantías el incremento de visitantes.

Manuel Serrano ha valorado positivamente el funcionamiento de los sistemas instalados en los accesos al Recinto Ferial para limitar y ordenar las entradas, destacando que están cumpliendo con el objetivo para el que fueron diseñados y contribuyendo a mejorar la seguridad y la gestión de los flujos de personas.

El alcalde ha animado a seguir disfrutando de los días de Feria que todavía quedan, aprovechando la amplia programación y los numerosos atractivos que ofrece la ciudad tanto durante el día como por la noche.

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Durante la jornada, el alcalde y la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, han visitado el Punto de Información Turística del Recinto Ferial, gestionado por la Asociación Provincial de Hostelería, cuya gerente Begoña Garijo ha estado presente en la visita.

Más de 10.000 personas han pasado ya por el Punto de Información, sobre todo grupos de la provincia, del resto de Castilla-La Mancha y de la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía, entre otras comunidades autónomas, También extranjeros, sobre todo de Francia, Alemania y Reino Unido. La información más demandada es la que se refiere a la Feria y también a rutas de naturaleza y rutas culturales

También se ha celebrado este lunes el día de Amiab en la Feria, al que han asistido las concejalas del equipo de gobierno Elena Serrallé y Lucrecia Rodríguez de Vera, quienes han acompañado a los voluntarios y usuarios de Amiab en el Mercadillo Solidario de su Centro Ocupacional, desarrollado en la zona de asociaciones del Recinto Ferial.

EXPOSICIÓN 'AGUA PARA TODOS'

El alcalde, de otro lado, ha puesto en valor el compromiso, la participación y la capacidad de reivindicación del movimiento vecinal para seguir transformando la ciudad y mejorar la calidad de vida de los albaceteños durante la inauguración de la exposición 'Agua para todos' en el estand de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) en el Recinto Ferial, con motivo del Día de la Vecindad en la Feria-

Acompañado por la presidenta de la FAVA, Carmen Sánchez; la concejala de Barrios, Llanos Navarro; el gerente de Aguas de Albacete, José Belda; el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, y otros miembros de la Corporación municipal, Manuel Serrano ha felicitado a la Federación y a todas las asociaciones vecinales por el trabajo que desarrollan durante todo el año y, de manera especial durante la Feria.

Serrano ha valorado el desarrollo de la Feria, asegurando que está siendo "increíble en todos los sentidos", con una participación que "va mucho más y mejor que la del año pasado", además de destacar que está siendo "una Feria limpia, una Feria segura y con menos incidencias".

El alcalde ha relacionado este espíritu de participación y convivencia que caracteriza a la Feria con el compromiso permanente del movimiento vecinal para mejorar Albacete, señalando que las asociaciones de vecinos contribuyen, con sus reivindicaciones, propuestas e implicación, a "cargar las pilas" de la ciudad y a impulsar mejoras en servicios e infraestructuras.

Los Depósitos de la Fiesta del Árbol y la recuperación de la figura tradicional de las aguadoras componen el grueso de esta exposición, que nos recuerda nuestra historia vinculada al agua, y también nos conciencia sobre la necesidad de cuidar y valorar este recurso escaso.

Durante la jornada, Serrano también ha acudido a ver la Cabalgata Ecuestre, que ha recorrido las calles del centro urbano desde el Paseo Simón Abril al Pincho, agradeciendo su participación a todos los caballistas "que dan color y brillantez a nuestra Feria con sus habituales recorridos por los Ejidos y sobre todo en esta Cabalgata Ecuestre, que es uno de los eventos de más lucimiento del programa ferial".