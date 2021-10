La Feria de Artes Escénicas y Musicales de C-LM apuesta por los abonos para llegar a todo el público

ALBACETE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional apuesta un año más por la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, que celebrará en Albacete su 25 edición del 2 al 7 de noviembre. Además de los profesionales que acudirán a la cita, se ha querido hacer partícipe a la ciudadanía con una serie de abonos que harán más accesibles al público general las propuestas más destacadas.

Es especialmente reseñable la apuesta por el público familiar como futuro de la actividad escénica. A tal efecto se ha creado el abono familiar al precio de diez euros. El mismo incluye la posibilidad de acudir a representaciones como 'En el kilómetro 523', que tendrá lugar el sábado 6 de noviembre; y 'Doble burbuja, el domingo 7. Aquellas personas que ya dispongan de este abono podrá asistir también a la obra 'La luna en un cazo', que se celebrará el día 7 de noviembre en el Teatro Circo con aforo limitado.

Además, se han creado otras tres modalidades más: uno, el abono para el público en general, con un precio de 60 euros; un segundo, destinado a las personas abonadas a la programación de Cultural Albacete, con un precio de 50 euros; y un tercer y último abono, para jóvenes de 16 a 30 años, con un precio de 25 euros. Todos ellos incluirán la posibilidad de asistencia a 13 espectáculos: 'Don Quijote somos todos', 'Heredarás la lluvia', 'Si yo fuera madre', 'El viento es salvaje', 'En la cuerda floja', 'La Odisea de los Magallanes', 'Este devenir', 'Carsi', 'Enlorquiadas', 'Low cost', 'Bat 2021', 'Fantasía' y 'Pícaros', ha informado la Junta en nota de prensa.

Los abonos podrán adquirirse en el Teatro Circo de Albacete, de lunes a viernes, en horario de 10.00 horas a 13.00 horas. Del mismo modo, las entradas individuales podrán solicitarse en este recinto y en el mismo horario o a través del portal globalentradas.com.

LAS PROPUESTAS DE ESTA EDICIÓN

La XXV edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales acogerá a 34 compañías procedentes de diez comunidades autónomas, de las que once serán de Castilla-La Mancha. Así, participarán compañías con obras como 'La odisea de Magallanes Elcano', de Teatro Clásico de Sevilla; 'Don Quijote somos todos', de Teatro del Temple; 'Picaros', de MIC Producciones; 'Heredarás la lluvia', de L'om Imprebís; y 'Conquistadores', de Proyecto Cultura.

También habrá obras como 'El viento es salvaje', de Las niñas de Cádiz; 'La Increíble Historia de Juan Latino', de Claroscuro; 'Si yo fuera madre', de La Suite; 'Carsi', de Noviembre; 'DEMO, Elegía del momento', de The Nose Theater; 'Enlorquiadas', de Compañía Mayte Ballesteros; 'Blancanieves', de La Chana o 'En el kilómetro 523', de 300 las Blancas.

Igualmente, se podrán contemplar representaciones como 'Francisca', de Productora 099; 'La garnacha de los bufones', de Corrales de comedias; 'Everlasting love', de Mayte Olmedilla; 'Blu, historia de una semilla', de Naranja lima; 'Doble burbuja', de 7 burbujas acción cultural; 'Tesla y Edison', de Ángulo producciones o 'La Luna en un cazo (un espectáculo incomprendido)', de la Petita Malumaluga.

Del mismo modo, se podrá disfrutar de 'Este de venir', de Karmento; 'Paseando el Swing Swing', de Swing Machine Orchestra; 'Versioneando', de Gemenco; 'Prometeo', de Tupa percusión; 'Maletas de tierra', de Visitants escenica; 'Run away', de Rolling circus; 'Imagina ¡un circo mágico!', de Cía Danidanielo; 'Un día de cine', de cirk about it; 'Lo(w) cos(t) (por bailar)', de Fernando Hurtado; 'Roda', de Marea danza; 'En la cuerda floja', de Ana Morales; 'Fantasía', de Alejandro Lara Dance; 'Bat 2021', de Dantzaz; y '¡¡A ver ¡¡*', de Ambulantes teatro y danza.