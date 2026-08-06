La Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Prado de Ciudad Real contarán con 300 actividades del 12 al 23 de agosto

Presentación de la 'Semana Grande' de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos de Ciudad Real, Mar Sánchez, ha dado conocer este jueves la programación de la Feria y Fiestas 2026 en honor a la Virgen del Prado. "Hemos trabajado con mucha ilusión para ofrecer una feria pensada para todos los públicos, participativa, accesible, inclusiva y de calidad, en la que cada vecino y cada persona que nos visite, encuentren actividades para disfrutar y compartir".

La edil subraya que la programación de este año crece en calidad, en participación y en propuestas para todas las edades, "combinando nuestras tradiciones con nuevas iniciativas que enriquecen nuestras fiestas".

Sánchez ha invitado a la ciudadanía al próximo 14 de agosto, a las 19.00 horas en el Centro Cultural Antiguo Casino, al nombramiento de 'Ciudadanos Ejemplares 2026', uno de los momentos más emotivos junto al pregón, que pronunciará la periodista Laura Espinar Sánchez, al que seguirá el desfile de 'Gigantes y Cabezudos' y el encendido del ferial.

LA VIRGEN DEL PRADO, PROTAGONISTA

Además de los actos y cultos que la Real e Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado Coronada ha preparado estos días, como gran novedad este año, y atendiendo a la petición de personas mayores que no pueden salir de sus hogares, la Televisión Municipal de Ciudad Real (CRTV), retransmitirá en directo la salida de la procesión del próximo 15 de agosto a partir de las 20.00 horas.

Los mayores disfrutarán de veladas de buena música en un escenario emblemático. Las 'Noches en La Talaverana' pasan de cuatro a seis días, la 'OFMAN' actuará el domingo 16, Carmen Lorente el 17, Ares el 18, Pie y su Trupe el 19, la orquesta La Clave el 20 y , para finalizar el, lo harán Alfredo Lendrinos. La entrada a estos conciertos será libre.

"Si el año pasado programamos cuatro días de actividades infantiles, este año serán cinco, duplicando el presupuesto destinado a su organización", ha destacado el concejal de Juventud e Infancia, Pau Beltrán.

En los Jardines del Prado a partir de las 11 horas habrá mucha animación. Así, el domingo 16, en colaboración con la Asociación Cultural Dulcineas y Damas Manchegas se llevará a cabo el Concurso de Pintura con premios para todos los participantes, el 17 musical de títeres 'Rastrillejo el Unicejo' a cargo de Garón y Gastón, el 18 'Kermesse' a cargo de ACAI, el 19 el espectáculo de magia con Carlos Rubio el 19, e hinchables y fiesta de la espuma con 'Sport Century' el 20 y 21.

Además, el Ayuntamiento pondrá a disposición de las familias la Ludoteca Feria y Fiestas en el Casino, un espacio de conciliación gratuito del 14 al 22 de agosto, desde las 14.00 hasta las 17.30 horas para niños desde los 3 a los 12 años.

Otra de las jornadas más esperadas será el 18 de agosto, Día de la Infancia en la feria, con las atracciones rebajadas al 50 por ciento de su precio habitual.

"MUCHA MÚSICA Y GRANDES CONCIERTOS"

Grandes artistas y bandas pasarán por el Auditorio Municipal La Granja, en el que estarán Siloé (el día 14), Antonio Orozco (19), Kream by Almava Ice (20) y Pablo Alborán (21), sin olvidar, el concierto de verano Cope Ciudad Real con La Guardia (16).

En el Espacio Joven actuará el día 13 por la noche Seguro de Excesos, y en la Caseta Joven de la Pista Municipal de La Granja Ak-Sta (14), Fark Lamm (15), Djs Locales (16), Tributo a Hombres G (17), Tributo al Canto del Loco (18), Gran Klimotxada (19), Inmita Palmera (20) y Gianmarco Onestini (21).

Además, a partir de las 22.00 horas todas las noches de feria habrá fiesta en el Quijote Arena u como novedad y para evitar colas, los jóvenes que lo deseen podrán adquirir en este punto sus entradas para entrar en la caseta del ferial.

La programación musical se completará con propuestas en otros espacios de la ciudad que cuentan también con mucha participación. El Baile del Vermut en la Plaza Mayor y la ruta 'Mahouñaneos' con actuaciones en directo en la Avenida Rey Santo y Plaza del Pilar. Este año se suma a estos espacios el Paseo del Prado "para potenciar la feria de día".

El tardeo en el Torreón es otra tradición, sin olvidar, que los días 20 y 21 las charangas llenarán las calles de música y de alegría justo al término del vermú.

FESTEJOS TAURINOS, TERTULIAS Y HOMENAJES

La afición taurina también tendrá varias citas importantes. El jueves 13 en el Casino tendtrá luhar el Pregón Taurino a cargo del crítico taurino Roberto García Minguillán. El domingo 16 a las 11.30 hpras se inaugurará un espacio conmemorativo a la Ganadería de Víctor y Marín en la Puerta Grande de la Plaza.

El martes 18, a las 20.00 horas, será el Taller de Tauromaquia y el miércoles, a las 11.30 horas. se rendirá un homenaje al torero ciudadrealeño Víctor Puerto.

Asimismo, habrá programas taurinos en directo y tertulias en el Hotel NH para analizar las faenas de los protagonistas de los festejos programados, entre ellos, Daniel Luque, Samuel Navalón, Talavante, Roca Rey o Diego Ventura.

Además, y coincidiendo con la celebración de los festejos taurinos, se habilitará una Fan Zone en el entorno de la Plaza de Toros desde las 15.00 horas.

COMPETICIONES DEPORTIVAS

El deporte también ocupa un lugar importante en la agenda, el concejal de este departamento destaca la programación de 17 eventos deportivos y 16 modalidades diferentes, entre ellas, balonmano, ajedrez, pesca, tiro con arco, tenis de mesa, petanca, vóley playa, béisbol, golf, orientación y baloncesto.

Mención aparte merece el LVII Concurso Hípico Nacional de Saltos que se celebrará en la Ciudad Deportiva Larache desde el martes 18 hasta el viernes 21.

La programación se completa con exposiciones en los museos municipales y visitas guiadas los días 15 y 22 por la mañana, y del 14 al 22 la feria tendrá horario sin ruido, de 21.00 a 22.00 horas.

El Ayuntamiento ha dispuesto un horario especial de los autobuses que realizarán el recorrido desde la Plaza de San Francisco hasta el Ferial desde las 22.40 hasta las 3.20 horas.

ROSA SALINERO, AUTORA DEL CARTEL ANUNCIADOR

Rosa Salinero ha querido agradecer a la corporación municipal la confianza que han depositado en ella para el diseño de este cartel y 'la libertad que le han dado en su composición'.

La pintora ciudadrealeña ha explicado que es un cartel "alegre y festivo" que le recuerda a su infancia. Un caballito en el eje central, la Virgen del Prado, unos globos, el Ayuntamiento y la Puerta de Toledo. "Un trabajo muy colorista con la intención de animar a todos a participar en nuestras fiestas".

La concejal de Festejos y Tradiciones Populares resume la programación como "unas fiestas que crecen en calidad y en participación" e invita a todos los ciudadrealeños y visitantes a vivir "intensamente" estos días y a llenar las calles "de alegría, convivencia e ilusión".

Mar Sánchez ha definido esta Semana Grande como un motor económico para la ciudad poniendo de manifiesto que "estas son las fiestas que se merece una ciudad dinámica, acogedora y preparada para organizar grandes eventos como la nuestra, citas que van a reforzar su atractivo como destino cultural y de ocio".

La edil ha querido agradecer el trabajo de todos los servicios municipales, de las asociaciones, peñas, cuerpos de seguridad, Protección Civil y voluntarios. La programación al completo se puede consultar en la web municipal: www.ciudadreal.es