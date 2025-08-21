La Feria y Fiestas de San Julián 2025 se inician esta tarde con el pregón de las pilotos conquenses Mónica y Marta Plaza

Archivo - El pregón de Javier Cansado de esta tarde, pistoletazo de salida de la Feria y Fiestas de San Julián 2024 - AY CUENCA - Archivo

CUENCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de San Julián vuelve a ser esta tarde punto neurálgico con el acto de inicio de la Feria y Fiestas de San Julián 2025, en el que las pilotos conquenses Mónica y Marta Plaza serán protagonistas con su pregón. Además, se entregarán los Premios Ciudad de Cuenca y se impondrán las bandas a la Corte de Honor con las representantes de los barrios y pedanías, corriendo la presentación a cargo de Rodrigo Muñoz, periodista de CMMedia. Todo ello a partir de las 20.30 horas.

Los Premios Ciudad de Cuenca 2025 serán entregados al club Fútbol Sala VivoCuenca por su Labor Deportiva; a Isolina Martínez Pérez, presidenta del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su Labor de Integración; a Ana Belén Yuste Martínez, premiada como Mejor Profesora del Mundo 2024 en los Global Teacher Award, por su Labor Educativa; a Alex Sorian Brown y Leticia Moreno López, cofundadores de la productora Sorenfilms, como Jóvenes Talentos; a la Fundación Antonio Pérez por su Labor Cultural; al ceramista Luis del Castillo Barambio por su Labor Empresarial; y a la Universidad de Castilla-La Mancha por su Labor Social.

El acto finalizará con la intervención del alcalde Darío Dolz, que inaugurará la Feria y Fiestas de San Julián 2025.

La jornada se completará además con la actuación de Judith Mateo en este mismo escenario a partir de las 22.00 horas.