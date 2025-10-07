La Feria Ganadera de Cantalojas reivindica el campo como motor de vida rural y aliado frente al fuego

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 12 de octubre, Cantalojas volverá a convertirse en el corazón ganadero de la Sierra Norte con la celebración de la 39ª edición de su Feria del Ganado, un evento con una larga historia que este año cobra un significado especial, la defensa del campo como barrera natural frente a los incendios y también como garantía de vida rural.

La cita, que cumple su XXXIX edición con el formato actual y que está considerada la feria más antigua de la provincia y una de las más veteranas de Castilla-La Mancha, reunirá a ganaderos, familias y visitantes no solo de la provincia sino de otros puntos de la región y provincias cercanas como Madrid, Segovia o Soria, entre otras, en una jornada que combina tradición, innovación tecnológica y reivindicación del sector primario.

"En esta provincia el sector primario es un gran motor económico y el principal que fija población", destacó Héctor Gregorio, diputado provincial de Desarrollo Rural, durante la presentación del evento. "Por eso la Diputación seguirá apoyando con hechos este tipo de ferias que dan visibilidad a nuestros pueblos y a su forma de vida", añadía.

De hecho, la institución provincial aporta cerca de 6.000 euros a la organización, la cuantía más alta de toda la convocatoria, y mantiene dos líneas de ayudas directas al sector por valor de 400.000 euros, destinadas a la adquisición de collares de protección contra ataques de lobo y compensaciones por lucro cesante.

Gregorio ha subrayado que "estas ayudas son un impulso tremendo" y anunció que se mantendrán abiertas "hasta que todo ganadero que lo necesite pueda contar con un collar protector para su ganado".

GANADERÍA Y FUEGO: EL VÍNCULO OLVIDADO QUE VUELVE A ENCENDER EL DEBATE

Juan José Laso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), ha recordado el reciente incendio en el Pico del Lobo, también en la comarca de la Sierra Norte, que ha arrasado 3.000 hectáreas y en el que aún se mantienen efectivos para su extinción total.

"Si los censos de ganado ovino y caprino fueran los de antes, ese incendio no se habría producido", afirmaba Laso. "El pastoreo mantiene limpio el monte. Donde pastan las cabras no arden los brezos", añadía.

Laso ha insistido también en que la sociedad "tiene que ser consciente de que la ganadería produce muchos beneficios más allá de la carne o la leche. Es gestión del territorio, es paisaje, es prevención", advertía igualmente.

Sus palabras reflejaban, además, una preocupación creciente en el mundo rural: la pérdida de actividad ganadera en la sierra está dejando los montes más cargados de matorral y combustible vegetal, aumentando el riesgo de incendios devastadores. Una feria que une tradición y futuro

Por su parte, la teniente de alcalde de Cantalojas, Pilar Moreno, ha subrayado el valor simbólico y económico de la feria: "Es una referencia no solo ganadera, sino también institucional y turística. Queremos que los ganaderos exhiban su trabajo, que el público conozca el producto cárnico local y que se ponga en valor la cultura rural y la innovación que ya está transformando el sector".

El programa comenzará a las 10.00 horas, momento en el que los ganaderos bajarán el ganado al ferial. Una hora más tarde se celebrará la inauguración oficial con degustación de rosquillas y aguardiente, y durante toda la mañana habrá exhibiciones de ganado bovino, ovino y caprino, demostraciones tecnológicas con drones y muestras de artesanía tradicional.

Entre las actividades familiares destacan una gincana de educación ambiental organizada por el Parque Natural de Tejera Negra, una exhibición musical ecuestre y una demostración participativa de acarreo y trilla, que permitirá a los visitantes revivir los antiguos trabajos del campo.

SEQUÍA, LOBOS Y ESPERANZA

En todo caso, y aunque el deseo es que en esta jornada primer el buen tiempo, desde APAG se reconocía que la feria llega en un contexto complicado ya que la situación climática "es horrible, está todo seco, parece un desierto", ha lamentado Laso, quien confía en que "los precios del ganado, algo mejores que el año pasado", y las ayudas institucionales "den un poco de respiro al sector". Aun así, el ambiente en Cantalojas será de celebración.

"Invitamos a todos a venir, a ver lo que es el monte, el campo y la ganadería. Aquí se entiende por qué cuidar al ganado es también cuidar el territorio", ha resumido Moreno.