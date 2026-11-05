Fernández Sanz presenta en Bilbao el Plan de Salud de C-LM y reivindica la incorporación de ideas innovadoras

Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad. - JCCM

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Salud ho 3.0, acogerá todas las ideas de innovación y transformación que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere llevar a cabo para un cambio del modelo de curar, que rige actualmente, a un modelo de evitar enfermar, donde la prevención y la predicción se hacen imprescindibles de la mano de ingenieros e informáticos.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en el 43 Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, que se celebra hasta mañana en el Palacio Euskalduna y donde ha compartido mesa redonda con los consejeros de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez Ruiz, el consejero de salud de Cantabria, César Pascual y el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Actualmente los centros sanitarios reúnen instalaciones de alta complejidad y exigencia de continuidad en suministro eléctrico, climatización, gases medicinales, sistemas de información, equipamiento electromédico y servicios de soporte.

Por ello, ha afirmado el responsable de las políticas sanitarias de Castilla-La Mancha, "los responsables de ingeniería deben compatibilizar la seguridad, el mantenimiento, la eficiencia y la disponibilidad con las necesidades de pacientes y profesionales sanitarios en la mejora de la salud".

Preguntado por la inteligencia artificial y el tratamiento del dato, Fernández Sanz ha explicado que "durante años hemos hablado de la inteligencia artificial en tiempo futuro, como una promesa, hoy ya no es así". La IA generativa ha dejado de ser una cuestión de "si llegará" para convertirse en una cuestión de "cómo la incorporamos".

Así, Jesús Fernández Sanz ha explicado que, "en los últimos años, en Castilla-La Mancha, estamos en el Top-3 de las comunidades con mayor renovación tecnológica sanitaria y con menor obsolescencia en la tecnología adquirida y además, las máquinas que vamos incorporando, ya tienen Inteligencia Artificial, que van a dar un impulso a diagnósticos y tratamientos más precisos y menos invasivos".

Así, "hemos adquirido un arsenal tecnológico de vanguardia y lo hemos puesto al servicio del paciente", ha detallado el consejero.

Por ello, ha destacado que la existencia de Congresos como este, "permite a los profesionales compartir los conocimientos en robótica y la automatización de entornos sanitarios, la ingeniería aplicada a los cuidados y la seguridad del paciente, y el desarrollo de infraestructuras inteligentes y resilientes".

"En Castilla-La Mancha pronto tendremos un nuevo Plan de Salud ho 3.0, donde integramos la asistencia sanitaria, la prevención de la enfermedad, la inteligencia artificial y nuestro planteamiento tiene un desafío claro: avanzar hacia un modelo más personalizado, más integrado, más participativo y capaz de generar valor para las personas. Para conseguirlo no basta con incorporar nuevas tecnologías. Necesitamos también que los profesionales refuercen sus capacidades, nuevas formas de liderazgo y nuevas maneras de colaborar", ha afirmado Fernández Sanz.

Por ello, los ingenieros ya están siendo protagonistas en nuestros centros en áreas como la salud digital, la salud de precisión y la genómica, que tendrán un papel protagonista en la nueva hoja de ruta, según ha señalado el consejero, quien además, ha afirmado que "nuestros centros sanitarios ya no son sólo centros de atención a los pacientes, sino también centros desde donde estos profesionales gestionan las infraestructuras y donde estamos trabajando en la transformación energética de los mismos, incorporando políticas de One Health, una única salud, donde tenemos en cuenta la relación con el medio ambiente, el clima y la salud animal que nos rodea".

Así, Fernández Sanz ha resaltado que "el mundo de la innovación avanza muy deprisa abriendo nuevos campos al mundo de la ingeniería", citando la nanotecnología médica, la robótica quirúrgica y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento personalizado, así como áreas en las que la presencia de ingenieros ya resulta determinante.

CONGRESO DE INGENIERÍA EN EL SECTOR DE LA SOCIEDAD

Bilbao acoge desde este miércoles y hasta el 6 de noviembre de 2026 el 43 Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, una reunión profesional orientada a analizar cómo las nuevas tecnologías y los criterios de gestión técnica pueden mejorar las infraestructuras y los servicios asistenciales.

El programa científico del Congreso se articula en torno a una serie de ejes temáticos estratégicos, sobre los que versan las ponencias, mesas de debate y comunicaciones.

Dichos ejes son: la inteligencia artificial y la gestión del dato; la robótica y la automatización de entornos sanitarios; la ingeniería aplicada a los cuidados y a la seguridad del paciente y el desarrollo de infraestructuras sanitarias inteligentes y resilientes, capaces de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros del sistema sanitario.