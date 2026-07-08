Fernández Sanz recuerda que el modelo de atención de urgencias ha cambiado, admite que está en revisión y pide paciencia

1102731.1.260.149.20260708113806 El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha recordado este miércoles que el modelo de atención de urgencias ha cambiado y está en revisión, por lo que ha pedido "paciencia" y ha negado que la Atención Primaria haya fallado. "La gente tiene miedo, es más vulnerable y quiere ser atendida", ha subrayado.

Así ha reaccionado el responsable de la sanidad castellanomanchega en un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press al ser preguntado por los servicios de urgencias del Hospital Universitario de Toledo y del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete donde, según los sindicatos, se viven episodios de saturación y colapso.

Tanto en Toledo como en Albacete hay momentos de "plétora", algo que, según el consejero de Sanidad, pasa en "todos los sitios". Además, ha recordado Fernández Sanz, en ambos centros se ha cambiado el modelo de atención de urgencias. "En ambos sitios hemos generado espacios de observación, donde pueden mantenerse los pacientes más de un día" y donde pueden ser atendidos por otros profesionales.

"Estar en urgencias, en observación y que te vea un neurólogo no quiere decir que estés esperando cama. Pueden haberte solicitado cama, pero no tienes por qué estar esperando cama en ese momento", ha puntualizado el consejero de Sanidad de la región.

En ambos hospitales, ha admitido el consejero, se ha crecido en urgencias. En el antiguo Hospital Virgen de la Salud, la atención en urgencias era aproximadamente de 455 a 500 personas. En este momento, en el nuevo hospital de Toledo, la atención se sitúa en torno a las 800. "La población no ha crecido en ese nivel, como pueden entender, ha crecido la atención en urgencias", ha apuntado.

Ante esta reflexión, Jesús Fernández Sanz ha querido dejar claro que la Atención Primaria no ha fallado, sino que, a su juicio, "la gente tiene miedo, es más vulnerable y quiere ser atendida. Y el sitio donde acuden es a urgencias". La Primaria, ha dicho, mantiene el número de urgencias y hace "su buena labor", ha defendido.

"Todo el modelo, tal cual lo tenemos montado, está funcionando, pero es verdad que lo tenemos que revisar y por eso hemos empezado en esas urgencias a diferenciar los espacios dentro de la propia urgencia", ha declarado el consejero.