Fernández Sanz, satisfecho por el acuerdo en la carrera profesional, ve de "vergüenza" que PP diga que llega tarde

Archivo - El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha mostrado este viernes satisfecho por el acuerdo al que han llegado esta semana los sindicatos y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para la recuperación de la carrera profesional, al tiempo que ha dicho que es una "vergüenza" que el PP critique que llega tarde.

Así se ha pronunciado el consejero ante preguntas de los medios momentos antes de participar en la entrega de premios de las XIV Jornadas Nacionales de Sedisa, que se han celebrado en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo.

Fernández Sanz ha indicado que con este acuerdo, que se refrendará el próximo lunes con la firma entre los sindicatos y el presidente regional, Emiliano García-Page, se pretende dar "un empujón definitivo" para la mejora de la situación de los profesionales sanitarios, que tiene que ver con lo que la actual Administración regional lleva haciendo desde hace 12 años.

En este sentido, ha destacado que ya se han incorporado 12.000 sanitarios más en Castilla-La Mancha, se han invertido 800 millones de euros en tecnología o se han recuperado "todas las obras" con más de 1.200 millones de presupuesto.

"Creemos que llevamos haciendo carrera muchos años, por lo tanto estamos satisfechos", ha indicado el titular de la sanidad castellanomanchega, quien ha añadido que la firma del lunes "termina la fase de recortes" y "hemos recuperado todo aquello que se paralizó".

Como ejemplo ha puesto que el 27 de diciembre de 2012 se paralizaron 66 obras sanitarias en Castilla-La Mancha que, hoy en día, están algunas ya inauguradas, otras en vías de inauguración y otras en fase de proyectos. "Todo esto ya está recuperado y el lunes espero que sea la última parte de la recuperación".

Sobre la tramitación del acuerdo, Fernández Sanz ha recordado que no se ha tratado solo de una negociación de las últimas dos semanas sino que desde el Gobierno regional llevan trabajando en ello desde hace 11 años. "Llevamos mucho tiempo preparando lo que va a ser la nueva ley y el nuevo modelo de carrera, y mucho tiempo preparando este proceso extraordinario que va a culminar".

Momento en el cual ha agradecido a los sindicatos su labor y que "por unanimidad" hayan entendido "que era el momento". "Y esto es bueno para todos para todas", ha agregado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.

CRÍTICA AL PP

Preguntado por la postura del PP tras el acuerdo y que haya criticado que llega tarde, Fernández Sanz ha dicho a la oposición que llegó tarde "hacer lo que debía hacer", como es mantener un sistema sanitario como el que recogió en el 2011.

"Ahora no llegamos tarde", ha defendido, para precisar que los 'populares' están diciendo cosas que "no obedecen" a la realidad y que "posiblemente se podrían haber explicado durante esos cuatro años" que gobernaron. "Solo vale recordarles que en estos años de gobierno de Emiliano García-Page hemos ofertado en Sanidad 14.000 plazas de empleo público y ellos en cuatro años ofertaron la fría cifra de cero plazas".

"Ellos en cuatro años nos hicieron pagar a posteriori 38 millones de euros para la recuperación de las obras, se olvidaron de las personas, tanto de los profesionales como de los pacientes, porque quisieron cerrar las urgencias, les importaba poco la lista de espera y nunca creyeron en una sanidad pública porque pensaban en otro modelo", ha zanjado.

JORNADAS

Respecto a las jornadas, el consejero ha indicado que la sanidad de Castilla-La Mancha "está en un momento muy bueno" en el que los retos del modelo, tanto para los gestores como para los profesionales, son "importantes".

Entre estos restos para Castilla-La Mancha ha citado el de la territorialidad o de la equidad, el reto del bienestar, el de la innovación o el de la tecnología. "Pero también hay otra serie de retos que son los de los líderes, que tienen que superar la formación que se está haciendo hasta ahora y pasar a una formación híbrida que compita con la digitalización, con la humanización o la sostenibilidad", ha resumido.

En este punto, Fernández Sanz ha dicho que a Castilla-La Mancha lo que le "importa" es retener "el máximo talento posible", tanto de profesionales asistenciales como de los directivos.