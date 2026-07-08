Fernández Sanz se ve "con fuerza" para seguir de consejero pero entendería que Page pusiera a alguien más joven

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha compartido con los asistentes al Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press que tiene "más fuerza que nunca" para seguir al frente de la cartera de Sanidad castellanomanchega, pero ha asegurado que entendería que, después de 12 años, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "quisiese cambiar de consejero y poner a alguien más joven".
"Considero que tengo más fuerza que nunca, más que cuando llegué en el 2015, primero porque conozco más y, segundo, porque a mí la política se me instaló en aquel momento", ha confesado, asegurando que aunque ha aprendido "poco" ha aprendido la política "buena, que es lo más importante. Por lo tanto, me veo más fuerte", ha indicado.
Ha recordado que esta decisión depende de García-Page y, personalmente, entendería "perfectamente" que, después de 12 años, quisiese cambiar de consejero y poner a alguien más joven. "Ya tendré 67 años cuando eso ocurra. Por lo tanto, entiendo que Emiliano se lo pregunte y sería, además, incluso lo adecuado posiblemente".
Jesús Fernández Sanz se ve trabajando tras las elecciones del 2027. "No me atrevo a decir dónde porque no soy dueño de mi futuro en ese sentido, pero me veo trabajando".
"Tengo una profesión maravillosa, como médico que soy. Tengo un montón de cosas en la cabeza y futuro a llevar a cabo. Y si puede ser en la sanidad de Castilla-La Mancha, pues sería 10 sobre 10. Si no puede ser, no dejaré de ayudar a Castilla-La Mancha desde el prisma que yo pueda, que seguramente es mucho, porque después de 12 años tendré mucho acumulado y podré hacerlo", ha añadido.
Por lo tanto, Jesús Fernández Sanz se ve trabajando cerca de Castilla-La Mancha o en Castilla-La Mancha y aprovechando sus momentos "cada vez más amplios" con su familia y amigos, y disfrutando de la vida que con 67 años "todavía queda mucho por disfrutar", o eso espera.