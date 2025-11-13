Ferran Adrià defiende cuestionar el status quo y tener una planificación sistemática para el desarrollo innovador

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuestionar el status quo, no ser dogmático, la visión holística y la planificación sistemática son las claves propuestas por el chef Ferran Adrià como base para el desarrollo innovador, durante la conferencia que ha protagonizado durante el evento 'Conecta innovación: Universidad, empresa y futuro', impulsado por la cátedra de Sistemas Avanzados para Educación Digital e Inclusiva entre la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Telefónica.

En su visita al campus de Toledo, Adrià ha detallado en qué consiste su metodología Sapiens, que ha resumido en conocer qué son las cosas, con qué se pueden comparar, su clasificación, su recorrido histórico y su evolución sistémica. Interactuando con el público, ha demostrado que esta metodología es aplicable a diferentes ámbitos del saber.

Según ha infomado la UCLM en un comunicado, el alma del restaurante elBulli ha destacado que "el mundo ha evolucionado con tecnología e innovación para mejorar el mundo".

De su lado, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado que el alumnado egresado es uno de los agentes innovadores más importantes para la comunidad autónoma porque "difunde el conocimiento para generar estos cambios que producen riqueza".

Además, Garde ha subrayado el componente social y el medioambiental como los dos elementos fundamentales necesarios para el desarrollo innovador en el contexto actual. "Son principales para que los mecanismos de innovación lleguen a la sociedad".

En esta línea, la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, ha celebrado que este evento conjunto permita abordar la innovación como un elemento transversal. "Aunque Ferran Adrià no se vincula con la tecnología, esta jornada nos ayuda a mostrar cómo incorporar el talento tecnológico dentro de nuestro ámbito diario y cómo desarrollar la innovación en procesos totalmente diferentes al de nuestra trayectoria profesional".

PROGRAMA INVESTIGO

También ha participado en la inauguración la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien se ha referido al programa 'Investigo' --que nació en el marco de los fondos europeos Next Generation y que el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras la finalización de su senda presupuestaria, ha incorporado con fondos propios--, y que ha impulsado cerca de 500 contrataciones de jóvenes investigadores en la región, con una inversión que roza ya los 20 millones de euros.

Franco ha señalado que, en la última resolución de programa participa la Universidad con 25 contratos y que también se impulsa de manera conjunta con la UCLM el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, que está formando en la actualidad a su segunda promoción. A ello ha sumado iniciativas como 'Innova Adelante', según ha informado la Junta en un comunicado.

De otro lado, ha señalado la innovación como una de las grandes palancas transformadoras y de progreso en todos los ámbitos, y ha citado como ejemplo de ello a Ferrán Adriá, que hizo de la innovación su bandera disruptiva en el mundo de la gastronomía; remarcando además el papel de la UCLM como uno de los grandes catalizadores de la innovación y la investigación en la región, no sólo por su trabajo en la generación de talento sino también por su capacidad para atraer proyectos y apalancar fondos dirigidos a estimular trabajos de investigación en diferentes áreas.

El formato ha incluido una mesa redonda sobre innovaciones desarrolladas desde la universidad. Han participado el director de la cátedra, Miguel Ángel Redondo; la profesora de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos en la universidad regional Susana Seseña Prieto y el catedrático de la UCLM y director creativo de la filial Furious Koalas, Carlos González Morcillo.

El objetivo de estos encuentros promovidos por Telefónica reside en mejorar la transferencia de conocimiento conectando la investigación universitaria con las empresas para impulsar la innovación planificada y holística.