El Festival de Almagro ilumina la huella femenina que sostuvo la cultura y sociedad del Siglo de Oro - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 5 (EUROPA PRESS)

Visibilizar la "labor invisible" que durante siglos realizaron las mujeres en la construcción cultural del Siglo de Oro es el punto de partida de 'Hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente. Mujeres, oficios y genealogías del Siglo de Oro', la exposición que se inaugura este domingo en la Casa Palacio Juan Jedler dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunque puede visitarse desde el pasado jueves.

Desde esa premisa, la muestra propone mirar el Barroco desde los talleres, las imprentas, las casas, los escenarios y los espacios de cuidado en los que muchas mujeres trabajaron, enseñaron, crearon y sostuvieron una parte esencial de aquella etapa de esplendor cultural, pese a haber quedado muchas veces fuera del relato principal.

La directora del Festival, Irene Pardo, en una entrevista con Europa Press, ha explicado que la exposición habla de genealogías porque busca entender "qué hilo une unas generaciones con otras" y qué cuestiones del Siglo de Oro siguen presentes en la sociedad actual.

Entre ellas, ha señalado la invisibilidad de muchas mujeres, que en demasiadas ocasiones han ocupado posiciones poco reconocidas pese a ser, según ha defendido, una parte fundamental del sostén social.

El recorrido reúne oficios ligados a la creación, la escena, los cuidados y la transmisión del conocimiento, con impresoras, libreras, bordadoras, científicas, nodrizas, escritoras, figurinistas, autoras de compañía y comediantas.

Junto a nombres como María de Zayas, Ana Caro Mallén, Sor Juana Inés de la Cruz, La Calderona o María de Navas, la exposición incorpora otras presencias menos visibles que sostuvieron talleres, negocios, textos y saberes del Siglo de Oro.

Uno de los elementos centrales de la muestra es un "bosque de nombres" con más de 160 mujeres con nombre y apellido. Sin embargo, desde la organización se subraya que esa nómina documentada representa solo una parte mínima de una realidad mucho más amplia.

La exposición forma parte de 'Conectados al Siglo de Oro', el programa de mediación cultural y educativa del Festival, orientado a construir referentes femeninos a partir del conocimiento del patrimonio. En esta edición han participado alumnos del IES Clavero Fernández de Córdoba, de Almagro; el IES Cañada de la Encina, de Iniesta; y el IES Río Júcar, de Madrigueras.

MUCHO MÁS QUE EL ÁMBITO DOMÉSTICO

La coordinadora de mediación del proyecto, Victoria Sandoval, ha defendido que la exposición sirve para "sacar a la luz" esos oficios y desmontar la idea de que las mujeres del Siglo de Oro estaban únicamente recluidas en el ámbito doméstico.

El trabajo con los adolescentes se ha desarrollado a partir del juego, la investigación y la reflexión. De ese proceso nacen algunas de las piezas que integran la exposición, como siluetas, textos y audios, que incorporan la mirada actual del alumnado al relato histórico.

Sandoval ha recordado el caso de una alumna que, tras una sesión de mediación, se preguntó indignada por qué solo había leído a Lope de Vega y por qué nadie le había explicado que también había mujeres escribiendo comedias o formando parte de instituciones influyentes.

Para la coordinadora, esa reacción ya justifica el proyecto, porque abre una mirada crítica sobre lo que se enseña y lo que se deja fuera.

Entre las figuras que más han llamado la atención al alumnado aparecen Oliva de Sabuco, por su perfil científico y su aproximación a las emociones, y María de Zayas, cuya defensa de su valía como autora conectó de forma directa con los jóvenes.

Al trasladar algunos textos a un lenguaje más cercano, muchos estudiantes comprobaron con sorpresa que determinadas reivindicaciones venían ya del Siglo de Oro y siguen teniendo resonancia en el presente.

La muestra ha requerido además una amplia labor documental. Teresa Lázaro, que ha colaborado en el montaje, ha explicado que se han solicitado autorizaciones y archivos en alta definición a museos, bibliotecas, universidades e instituciones de distintos países.

En total, se han reunido más de 60 documentos e imágenes procedentes de fondos españoles, europeos y estadounidenses.

Desde Almagro, el Festival invita a mirar detrás del telón del Siglo de Oro para descubrir a todas aquellas mujeres que, desde la escritura, la escena, los cuidados, los talleres o los libros, también participaron en la construcción de una de las grandes cumbres de la cultura española.