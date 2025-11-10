El Festival de Cine de Hellín ofrecerá una nueva sección de documentales y una ruta de la tapa inspirada en películas

ALBACETE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Festival Internacional de Cine de Hellín, 'Feche', estrena en su quinta edición, desde este sábado 15 de noviembre al viernes 21, una nueva sección de documentales y una ruta de la tapa inspirada en películas.

Así lo han anunciado en la presentación este lunes en la Diputación de Albacete los promotores del evento, al cuál han tildado de vivir "un salto cualitativo y cuantitativo".

El director de Feche, Ismael Olivares, ha detallado que la iniciativa ha conseguido respaldarse con más de 30 patrocinadores y se ha convertido en un acontecimiento "que genera economía y mueve recursos" para el pueblo albaceteño de 30.000 habitantes, que ha logrado con él abrirse un hueco destacado en el mundo nacional del cine.

La concejal de Cultura de Hellín, María Dolores Valencia, ha detallado que la nueva edición distribuirá los eventos por toda la población, con proyecciones de películas y cortometrajes en la plaza de toros, en una academia de danza de flamenco o en el centro deportivo X3.

El Festival comenzará el sábado 15 de noviembre con una gala de inauguración y la entrega de un premio especial al extorero y actor Óscar Higares, seguida de una fiesta en la plaza de toros donde actuará el DJ y actor Juanjo Ballesta.

El día 16 se celebrará también en la plaza de toros una comida de paellas para continuar por la tarde con una sesión de proyecciones con entrada gratuita para el largometraje 'Tardes de Soledad' y una serie de cortos, tanto en la misma plaza como en la sala del MUSS.

La programación incluye las sesiones de cortos matinales 'Feche Kids' de las que podrán disfrutar los niños de la localidad gracias al concierto dispuesto con los centros educativos, mientras que la sección de 'Mirada Rural' llevará a las pedanías del pueblo la emisión de parte del repertorio elegido para el festival.

La V edición de Feche incluye también charlas y talleres sobre la música en el mundo del cine, impartida por el compositor de bandas sonoras Jesús M.Pérez, o el acoso escolar, conferencia coordinada por Nuria González y que cuenta con la crítica de cine Sherazde Atienzar y el subinspector de policía Ximo Bellver.

Las actividades se repartirán también por el Café del Teatro, la Escuela de Baile Jennifer Sánchez, o la Casa de la Cultura de Hellín.

Los promotores han anunciado la participación en el evento de personajes destacados como José Miguel López, de la película Pequeños Calvarios, el director de La Casa en el Árbol, Luis Calderón, o el exjugador de la NBA y campeón del mundo Víctor Claver.

La clausura tendrá lugar el viernes 21 de noviembre con una ruta para la Film Comission por la mañana y una gala en el Teatro Victoria a las 20.30 donde se hará una entrega de premio de honor al actor Daniel Grao.

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha señalado que el festival ha crecido gracias al apoyo institucional, social y empresarial de "un pueblo que se vuelca en el cine durante toda una semana".

Serena ha remarcado la calidad de los cortometrajes y largometrajes que han recibido en esta última edición y ha invitado a que visitantes y creadores "se sumen a visitar este proyecto común" que tanto beneficia a la comarca.