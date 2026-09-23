El Festival CLM Antiqva amplía su programación a seis localidades de tres provincias de Castilla-La Mancha

Presentación del Festival CLM Antiqva. - JCCM

ALBACETE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de música CLM Antiqva arranca este fin de semana su sexta edición con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de dos vías de colaboración. Así lo ha explicado el delegado del Ejecutivo regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante la rueda de prensa de presentación de una cita que este año tendrá presencia en seis localidades y tres provincias.

En cuanto al apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al festival, el delegado ha explicado que son dos las vías de colaboración impulsadas por el Ejecutivo autonómico. Por un lado, un acuerdo de patrocinio a través de la Dirección General de Promoción Institucional y, por otro, la puesta en marcha de un programa de formación dirigido al profesorado. Esta segunda iniciativa se desarrolla a través del Centro de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha e incluye un programa de diez horas destinado a acercar el Barroco y la música antigua a las aulas con el objetivo de contribuir a que el público más joven se acerque a este patrimonio musical.

La sexta edición del Festival CLM Antiqva se celebrará del 26 de septiembre al 31 de octubre y amplía su presencia a las provincias de Cuenca y Ciudad Real con la incorporación de Belmonte y Torre de Juan Abad, al calendario de conciertos programados en Villarrobledo, Casas-Ibáñez, Munera y Alcaraz. Todo ello se enmarca en una programación que vuelve a unir música, patrimonio, gastronomía y turismo para revalorizar los espacios históricos de la región a través de la música, acercar propuestas culturales de calidad a los municipios y contribuir a la puesta en valor de su patrimonio.

Así lo ha explicado su directora, Cristina Ortiz, quien ha detallado que la programación contará con la participación de intérpretes y formaciones de altísima calidad como: Ignacio Prego y Hiro Kurosaki, El Concierto Secreto, Fco. Javier Santos Merino, Effimera, Víctor Cruz y Blanca Martín, El Paraíso y la Orquesta de la Academia Barroca CLM Antiqva.

FECHAS Y LOCALIDADES

Este sábado 26 de septiembre, el festival quedará inaugurado con un concierto Barroco que se celebrará en la iglesia de San Blas de Villarrobledo. Cita extraordinaria que correrá a cargo de la Academia Barroca CLM Antiqva, un nuevo proyecto formativo que reúne a jóvenes músicos con especialistas en interpretación históricamente informada.

Tras el concierto inaugural, CLM Antiqva continuará el 27 de septiembre en Casas-Ibáñez, con All Bach, a cargo del clavecinista Ignacio Prego y el violinista barroco Hiro Kurosaki, en la iglesia de San Juan Bautista, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El 2 de octubre, Villarrobledo volverá a ser sede con 'Las Monjas Músicas', de El Concierto Secreto, en la iglesia de San Juan del convento de Santa Clara.

El 3 de octubre, CLM Antiqva llegará por primera vez a Torre de Juan Abad, donde el organista de la Catedral de Segovia Fco. Javier Santos Merino ofrecerá 'El arte de tañer y registrar' en el Órgano de la iglesia de Nuestra Señora de los Olmos.

El 10 de octubre, Alcaraz acogerá a Effimera con Música para flauta y violín en la España de la Ilustración, en la iglesia de la Santísima Trinidad.

La siguiente cita será el 24 de octubre en Munera, donde Víctor Cruz y Blanca Martín presentarán 'El Cantar de las Cuerdas' en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente.

El festival concluirá el 31 de octubre en Belmonte, nueva sede de esta edición, con 'El Paraíso' y su propuesta 'De la Armonía al Afecto', en el Teatro Fray Luis de León.

En representación de las localidades participantes, también han asistido a la rueda de prensa el alcalde de Alcaraz, Pedro J. Valero, y los concejales de Cultura de Villarrobledo y Casas-Ibáñez, Juan José Calero y Miguel Griñán, respectivamente.