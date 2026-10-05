El Festival de las Culturas, la Noche de las Velas y un videomapping, grandes novedades del festival de Otoño en Cuenca

Presentación del festival de Otoño en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Noche de las Velas en la Catedral, la proyección de un videmapping en en la fachada del templo y la celebración del Festival de las Culturas en el Parque San Julián son las grandes novedades de la edición 2026 del Festival Otoño en Cuenca, que ha desvelado su programación en la sala de prensa del Edificio Iberia, sede del Gobierno regional en la capital conquense.

Jesús Carmona y Salma Aguayo, de Hackeo Producciones, entidad encargada de la organización, han desvelado los principales detalles de un programa compuesto por 59 actividades y más de un centenar de artistas.

El pistoletazo de salida será el 9 de octubre con el pasacalles inaugural, con la participación de la comparsa ganadora del concurso provincial de comparsas del Carnaval de Cuenca y el concierto de los taranconeros Zass Candil!! Folk.

Entre las novedades, destaca la celebración, el 10 de octubre, de la Noche de las Velas en la Catedral, que iluminará de candiles el templo y que tendrá un apartado musical, con un concierto del organista Carlos Arturo Guerra Parra.

La Catedral será además pantalla de un videomapping que tendrá lugar el 7 de noviembre, de 20.00 a 22.00 horas, que coincidirá con los actos que se van a organizar en el marco del 30 aniversario de Cuenca como Ciudad Patrimonio.

El tercer evento novedoso será la Feria de las Culturas, "en la que damos espacio para que asociaciones de distintos países puedan estar representados", ha explicado Aguayo.

El evento tendrá un día dedicado a las culturas españolas y otro a las internacionales y habrá talleres muestra de trajes típicos, degustaciones, conciertos y dj.

Respecto al resto de la programación, destacan citas como el Corretapas, que este año contará con más bares; la integración del Tunel del Terror que organiza cada año la asociación Amigos del Carnaval; el espectáculo de Cristina Medina y la gala de clausura, que contará con la actuación musical de la artista Kanon.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado cómo el festival crece cada año y la prueba es que este año ha aumentado su programación hasta cubrir cinco fines de semana.

López también ha remarcado que este festival "sigue contando con talento de esta tierra" e innovando en sus propuestas como la noche de las velas en la catedral de Cuenca y un festival de las culturas.

Por su parte, la concejala y diputada de Cultura María Ángeles Martínez ha felicitado a la joven productora Hackeo por su valentía a la hora de acoger un proyecto de esta envergadura.