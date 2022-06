'El Festivalaco' del humor de Alcalá del Júcar comienza este jueves su IV edición con Gabino Diego y Ernesto Sevilla

ALBACETE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Risas aseguradas en un marco de excepción. Ésa podría ser una acertada carta de presentación de 'El Festivalaco' que Alcalá del Júcar organiza en torno al humor y que, comenzando esta misma noche y extendiéndose hasta el domingo 3 de julio, alcanza ya su IV edición.

Una cita a marcar en el calendario estival provincial más divertido y a la que, un año más, se suma la Diputación de Albacete como entidad colaboradora, con el apoyo económico de 5.000 euros para la organización de este "evento transversal" que aglutina múltiples y muy diversas citas, todas en torno al humor y diversificadas para todas las edades, ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Así lo ha avanzado el diputado de Cultura, Miguel Zamora, ejerciendo de anfitrión en la recepción que se ha hecho en el Palacio Provincial a algunos de los protagonistas de este IV Festival del Humor, de cuya programación también se han dado a conocer algunos detalles.

Acompañados del alcalde de Alcalá del Júcar, Pedro Antonio González, y de Jesús A. López, coordinador de programación del festival y director de la Filmoteca de Albacete, el actor Gabino Diego y Tony Leblanc hijo han explicado a los periodistas presentes sus sensaciones a pocas horas del momento.

Muy agradecido por el premio que va a recibir, Gabino Diego ha aclarado entre risas, como bien le había dicho un rato antes el propio Leblanc cuando había bromeado con él sobre jubilarse en un lugar tan bonito como Alcalá del Júcar, que el actor nunca se jubila.

"Yo nunca me jubilo, recibiré estos premios, pero mi carrera continúa y me alegro de haber hecho todas las películas que he hecho --muchas, muy importantes-- y ahora, más en el teatro, donde estoy con una obra muy divertida, 'La Curva de la felicidad', y espero seguir viniendo aquí con todas las películas nuevas que he hecho", ha asegurado.

Por su parte, Tony Leblanc hijo se ha mostrado muy feliz por regresar una vez más a Albacete, ciudad muy ligada a su padre a través del lazo irrompible del Teatro Circo; además, ha afirmado sentirse muy emocionado por el reconocimiento que recibirá a la memoria de su padre, en el centenario de su nacimiento, coincidiendo también con la misma efeméride para López Vázquez.

UNA CITA REFERENTE

Miguel Zamora ha explicado que para la Diputación es "un verdadero placer" seguir apostando por el humor de calidad, por un nuevo concepto de festival que es transgresor entre los festivales y la programación cultural de la provincia de Albacete.

"Seguiremos apostando por 'El Festivalaco' de Alcalá del Júcar que es, ni más ni menos, que uno de los festivales más importantes en su género de toda España y que tiene cabida en uno de los lugares de entorno natural, patrimonial y paisajístico más importantes y bonitos de toda España", ha señalado.

Este evento comenzó en 2018 --con Loles León como gran progtagonista--; tuvo su II edición en 2019, de la mano de Pepe Viyuela, entre otros y otras grandes de la comedia; se quedó en blanco en 2020, por la pandemia y regresó en 2021 con Jorge Sanz entre sus reclamos. Hoy, Zamora ha aprovechado para animar a todo el que tenga ocasión, a dejarse caer por Alcalá a lo largo del fin de semana para disfrutar de una muy esperada IV edición que, como ha resaltado su programador, promete.

UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y VARIADA EN TORNO AL HUMOR

Como han añadido tanto el alcalde como el propio coordinador del evento, el IV Festival del Humor de Alcalá del Júcar ofrecerá, además de ese premio y reconocimiento para Gabino Diego y Tony Leblanc, otras citas con protagonistas clave:

El sábado, 2 de julio, a las 22.00 horas en La Playeta, Ernesto Sevilla y Esperanza Elipe recogerán el Premio a la Mejor Comedia del Año', por 'Camera Café: la película'. Esa misma noche, a las 22.15 horas en la Plaza de Toros de Alcalá del Júcar, se entregará un Premio Especial por su 10º aniversario a la revista 'Mongolia' (que recogerá, su cofundador y dibujante, Darío Adanti).

También a lo largo de estas jornadas habrá 'Cine a la fresca': proyecciones de diversas películas de todos los tiempos, destacando la de 'El Club del paro', que será presentada al público por el director (David Marqués) y el cooprotagonista (Adriá Collado).

Además, habrá un taller infantil de Clown (todos los días, desde las 10.30 horas) y el taller de Cine 'Cortando Alcalá' (también todos los días, desde las 10.30 horas) para adolescentes a partir de 13 años. Cita, ésta, impartida por el director Norberto Ramos del Val. Será con plazas limitadas y las inscripciones, gratuitas, pueden hacerse en el Ayuntamiento.

También habrá espacio para dos exposiciones: 'Centenario López Vázquez/Leblanc' (iconos de nuestro humor, nacidos ambos en 1922) y '50 años de humor gráfico', revistas que nos acompañaron en la sátira y la causticidad desde la Transición. Disponibles, ambas, hasta el 20 de agosto en el salón principal del Castillo de Alcalá.

Teatro, monólogos, coloquios, degustación de vinos y carrera popular (ambas, a beneficio de 'Payasos sin Fronteras', como ha apuntado Jesús), completarán una oferta diversa, cuyos detalles están disponibles al público en la web del festival: www.elfestivalaco.com