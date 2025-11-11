Filmoteca de Albacete acogerá este viernes la proyección de 'La Bala', de Carlos Iglesias, y un coloquio con el director

ALBACETE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Municipal de Albacete acogerá este viernes, 14 de noviembre, y de la mano de la Diputación de Albacete, el preestreno del nuevo largometraje escrito, dirigido y protagonizado por Carlos Iglesias, 'La Bala'.

Será a las 19.30 y tras la proyección, se podrá disfrutar de un coloquio abierto con el propio Iglesias y con la actriz Eloísa Vargas, pudiendo conocer de primera mano los entresijos de una película que conjuga emoción, historia y reflexión.

El acto contará con la presencia del diputado coordinador del Área Social de la Diputación de Albacete, José González (además, representante de la institución provincial en el Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha) y del viceconsejero de Relaciones Institucionales de la Junta, Javier Vicario.

Inspirada en hechos reales, 'La Bala' nos traslada a un pueblo de Toledo en 1941, desde donde parte un tren hacia Alemania con voluntarios y voluntarias de la División Azul. Es el caso de María, una joven enfermera que se despide de su familia sin imaginar que su viaje marcará para siempre su destino y el de los suyos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Años después, Julián, su sobrino y sacerdote, decide cumplir la promesa que le hizo a su madre: recuperar los restos de su tía, fallecida en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la investigación sobre las causas de aquella muerte, ocurrida hace más de ochenta años, removerá todas sus certezas y pondrá a prueba su fe, su familia y su propia identidad.

Con el ritmo de un thriller y la profundidad del drama histórico, esta película explora cómo la memoria, el deber y los secretos familiares siguen influyendo en nuestro presente. Una película que, en palabras de su director, pretende "curar la herida de todos esos españoles enterrados lejos de casa o en las cunetas de su propio país".

La película, apoyada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete, llega a los cines el 21 de noviembre de la mano de Syldavia Cinema, tras su preestreno en la capital albaceteña.

En su reparto figuran Silvia Marsó, Carlos Hipólito, Paula Iglesias, Eloísa Vargas, Roberto Álvarez, Manuel Morón, Miguel Rellán y Luisa Gavasa, junto al propio Carlos Iglesias en el papel del sacerdote protagonista.

Producida por Juan Gona, responsable de títulos como 'Vete de mí' o 'El caballero Don Quijote', la cinta "combina la fuerza del relato histórico con la sensibilidad de un cine comprometido con la verdad y la memoria".