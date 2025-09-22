La Filmoteca de Albacete anuncia una exposición con piezas de archivo únicas vinculadas a José Luis Cuerda

Albacete participa en la exposición 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español', organizada por la SGAE en Madrid. - AYUNTAMIENTO

En la sede de la Sociedad General de Autores y Editores

ALBACETE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha anunciado la participación de la Filmoteca Municipal en la exposición 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español', organizada por la SGAE en Madrid y abierta hasta el 9 de noviembre en su misma sede.

La muestra reúne materiales de cineastas, archivos y filmotecas de todo el país y en ella Albacete está representada a través de piezas únicas vinculadas al legado de José Luis Cuerda, una de las figuras culturales más universales de la ciudad, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha indicado que "la cultura de Albacete viaja a Madrid de la mano de nuestra Filmoteca Municipal, que ha tenido el honor de aportar piezas únicas del legado de José Luis Cuerda a una exposición nacional que rinde homenaje a las grandes comedias del cine español".

De este modo, ha señalado además que "la presencia de Albacete en esta muestra es una prueba más de nuestro compromiso con la cultura y con la historia y la obra de José Luis Cuerda".

Serrallé ha querido agradecer expresamente la colaboración de la Filmoteca Española y del resto de entidades participantes, así como la aportación de cineastas de renombre como Pedro Almodóvar, Fernando Colomo o Juanma Bajo Ulloa, indicando que "gracias a este esfuerzo colectivo, el público podrá disfrutar de un recorrido único por 80 años de comedia en el cine español".

La concejala, asimismo, ha puesto en valor "que la Filmoteca Municipal se sitúe como referente en la conservación, estudio y difusión del patrimonio audiovisual vinculado a la ciudad".

En Madrid se exhiben la máquina de escribir con la que Cuerda redactó el guion de Amanece que no es poco, la claqueta original de 'El Bosque Animado', el guion del primer capítulo de la serie que dio origen a Amanece que no es poco, el tratamiento inicial de la obra presentado a Televisión Española bajo el título Ab Urbe Condita y, de forma muy especial, el prototipo de la escultura de José Luis Cuerda realizada por Serzo, réplica de la que hoy se erige en el Altozano de Albacete.

La exposición puede visitarse del 18 de septiembre al 9 de noviembre en la sede de la SGAE en Madrid.