La finca 'El Borril' de la Diputación de Toledo cuenta con un nuevo observatorio de aves

Observatorio de aves en El Borril. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha finalizado los trabajos de instalación de un nuevo observatorio de aves acuáticas en la finca 'El Borril', situada en el término municipal de Polán, con el objetivo de seguir mejorando los recursos educativos y medioambientales de uno de los espacios naturales de referencia de la provincia.

La nueva infraestructura se encuentra ubicada en la presa del arroyo Alpuébrega, dentro del recorrido interpretativo de la conocida 'Senda de la Umbría', y permitirá a visitantes, escolares y aficionados a la naturaleza observar aves acuáticas sin causar molestias a la fauna y favoreciendo una contemplación respetuosa con el entorno, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La diputada de Medio Ambiente, Marina García, ha supervisado el desarrollo y finalización de los trabajos, destacando la importancia de seguir incorporando nuevos recursos que contribuyan a reforzar el valor didáctico y ambiental de 'El Borril', una finca que cada año recibe a miles de visitantes y grupos escolares.

El observatorio, construido íntegramente en madera de pino tratada y certificada procedente de fuentes forestales sostenibles, se ha diseñado para integrarse plenamente en el paisaje y garantizar la accesibilidad universal.

La instalación cuenta con una superficie de 5 por 2,5 metros, ventanas adaptadas para la observación, bancos, repisas de apoyo para fotografía y una rampa de acceso accesible para personas con movilidad reducida.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo continúa avanzando en su estrategia de conservación, sensibilización ambiental y mejora de los espacios educativos vinculados al medio natural, consolidando a 'El Borril' como un aula viva para el conocimiento de la biodiversidad. Desde el observatorio, que se encuentra integrado y camuflado en el entorno, se podrán observar multitud de especies diferentes, entre las que cabe señalar: ánade azulón, garza real, cormorán grande, focha común, gallineta, zampullín chico, agachadiza común, andarríos chico o aguilucho lagunero.

NUEVOS PROYECTOS Y MEJORAS EN 'EL BORRIL'

La instalación de este observatorio de aves se suma a otros proyectos impulsados recientemente por la Diputación de Toledo en 'El Borril', entre los que destaca la construcción del nuevo hábitat para el lince ibérico en la 'Senda de los Animales', una iniciativa que convertirá este espacio en la única instalación de Castilla-La Mancha donde podrá observarse esta especie en régimen de cautividad y con fines educativos y divulgativos.

Este nuevo recinto, actualmente en fase avanzada de ejecución y supervisado también por Marina García, contará con más de 1.500 metros cuadrados, observatorio accesible, recursos educativos y zonas adaptadas para garantizar el bienestar animal y la divulgación ambiental.

Desde la Diputación se insiste en que todas estas actuaciones responden a una misma línea de trabajo: proteger el patrimonio natural de la provincia, fomentar la educación ambiental entre las nuevas generaciones y promover espacios sostenibles donde la conservación y el conocimiento de la biodiversidad vayan de la mano.