El fiscal general del Estado pide desde Cuenca no caer "ni en la criminalización ni en la victimización de los jóvenes"

CUENCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Ortiz, ha mostrado su preocupación por el aumento de los casos de agresiones sexuales en menores en España, si bien ha pedido no caer "ni en la criminalización ni en la victimización de los jóvenes" y ha señalado que "ese aumento implica también que nuestro trabajo se desarrolla para que esto no suceda".

Además, ha sugerido no poner "una especial alarma y criminalizar a los niños y jóvenes de este país" y analizar los motivos que pueden llevar a este incremento, como el acceso a las fuentes de información.

"Por las redes circula todo tipo de mensajes, y no me refiero solamente al contenido sexual, que no llegan a mentes formadas", ha explicado.

El fiscal ha recordado que este órgano judicial no solo se ocupa de menores infractores y que su vocación es la reeducación, no el punitivismo.

"La justicia juvenil trata de que las personas que han cometido hechos delictivos, que están en una fase de crecimiento personal, tengan la oportunidad de reincorporarse a una vida normal".

El fiscal también ha destacado su función de protección de los colectivos vulnerables y por eso también interviene en procedimientos de familia, custodia y menores en situación de desamparo. "Es una labor que va cogiendo cada vez más protagonismo", ha enfatizado García Ortiz, que dentro de este apartado incluye también la posibilidad de ser víctima de otro tipo de delitos como estafas "que se ven favorecidas por ese libre acceso a las redes".

"La función de la Fiscalía debe complementarse con una acción de todos los que contribuimos a formar a las nuevas generaciones y, en último término, es el derecho penal quien hará que esas tendencias puedan cambiar", ha añadido García Ortiz.

El fiscal general del Estado ha clausurado en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca unas jornadas sobre la especialidad de menores, "una de las más importantes de la carrera fiscal" en opinión de García Ortiz.

De este encuentro en la capital conquense saldrán unas conclusiones que pasarán a formar parte de la doctrina de la Fiscalía, "por lo que es importante lo que aquí se decida, porque se terminará aplicando en todas las fiscalías de menores Estado", ha detallado.

A preguntas de los medios de comunicación, el fiscal también ha sido preguntado por el uso de la Inteligencia Artificial para cometer delitos, como en el reciente caso de difusión de imágenes de menores desnudos creadas con esa IA que se ha producido en Extremadura, ha observado que "es un tema que se ha puesto encima de la mesa y analizar si está cubierto con los tipos jurídicos que tenemos en la actualidad".

Finalmente, sobre la acogida de menores en Canarias, el fiscal ha apuntado que "estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para que la respuesta sea adecuada y los fiscales tenemos cosas que decir en cuestiones como las determinaciones de edad y la protección de los propios menores que llegan a nuestras costas".