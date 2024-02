Fiscalía archiva la denuncia del PP contra Jesús Caballero al por el 'Puertollano Winter Festival'

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas contra el exconcejal socialista de Festejos en el Ayuntamiento de Puertollano, Jesús Fabián Caballero Buendía, tras su solicitud personal de registro del emblema y actividad del "Puertollano Winter Festival" ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Tras examinar la denuncia, aprobada en Pleno a propuesta del actual equipo de Gobierno del Partido Popular, y atender a las comunicaciones recibidas y a la declaración testifical del secretario municipal, el fiscal ha concluido que "no pueden extraerse datos fácticos objetivos que dibujen un escenario delictivo".

Según consta en el decreto del Ministerio Público, de 9 de febrero de 2024 y firmado por el fiscal Javier Gutiérrez Cañas, consultado por Europa Press, "de los testimonios aportados no se desprende apropiación de fondos municipales ni se detectan contratos ni otras actividades de gestión privada del evento por el denunciado". Además, considera que no procede aplicar la legislación que atañe a la protección penal del derecho de propiedad intelectual, toda vez que el evento no estaba registrado.

La Fiscalía explica que en el marco de las diligencias de investigación se recibió la declaración testifical del secretario municipal del Ayuntamiento de Puertollano, quien confirmó que el Consistorio no tiene registrada la marca "Puertollano Winter Festival", y que para organizarlo debía acudir a una gestión indirecta, a través de alguna empresa que se encargarse de organizar el evento.

El secretario constató igualmente que no tiene conocimiento de que haya existido apropiación de fondos públicos y que no se han detectado contratos ni otras actividades de gestión del evento, más allá de la inscripción de la marca.

Consecuentemente, y de conformidad con la legislación vigente, la Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias de investigación, por no resultar indicios de haberse cometido delito.

Después de que se desatara la polémica por este asunto, el exconcejal puso a disposición del consistorio la marca "Puertollano Winter Festival", cuyo procedimiento de registro, aseguraba, fue iniciado en marzo de 2023 de manera provisional por el propio edil a título personal "para asegurar la continuidad del evento y protegerlo de posibles injerencias de otras empresas promotoras".