Fotoperiodista Isabel Infantes ensancha su CV tras cubrir cambios de gobierno, Mundial Femenino o la muerte de Isabel II

TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Isabel Infantes (Toledo, 1985), con más de una década de carrera en el mundo del fotoperiodismo, cierra 2023 consolidando una meteórica carrera que en los dos últimos años le han llevado a prestar servicio en coberturas internacionales para agencias como Reuters o Europa Press, llegando a capturar a través de su objetivo hitos históricos como los cambios de gobierno en Inglaterra desde Boris Johnson hasta Rishi Sunak pasando por Liz Truss, la muerte de Isabel II o la victoria de la Selección Femenina de Fútbol en Australia, beso de Luis Rubiales mediante.

En una entrevista con Europa Press, Isabel Infantes relata sus últimos ejercicios detrás de una cámara comenzando por rememorar cómo le llegó la vocación.

"Siempre me ha gustado el arte, he sido creativa, he dibujado desde pequeña y me he formado en Bellas Artes en Cuenca, hasta que vi que mi camino era la foto. La vida poco a poco me fue llevando al fotoperiodismo", rememora, sin dejar de recordar a uno de sus profesores, Luis Bailón, fallecido hace poco y que fue "una inspiración" para ella y sus compañeros.

Tras ese hito, y tras un tiempo hasta que encontró su lugar, recaló en Londres donde empezó a tener contactos con más compañeros del oficio y conoció el mundo de las agencias de información y del fotoperiodismo como punto de partida a su recorrido profesional.

Fue en 2022 donde después de un primer paso por Londres y regresar a España para coger impulso, volvió de nuevo a la capital británica arrastrada por "una corazonada".

Intuición que vino acompañada de la caída de Boris Johnson como presidente del Reino Unido y el efímero mandato de Liz Truss que preludió el ascenso de Rishi Sunak.

"No sabía nada de lo que iba pasar, pero llegué allí la misma semana de septiembre en la que cambió el Gobierno. A los pocos días, murió la Reina Isabel II y pude cubrir el acontecimiento histórico del funeral de la Reina Madre antes de otro cambio en el gobierno", indica.

Unos meses "de no parar" de los que recuerda la breve cobertura de apenas un mes que le llevó a fotografiar la escueta Presidencia de Truss.

Lo histórico del la muerte de Isabel II, cómo sucedió todo y la cobertura de los distintos fastos funerarios se quedarán siempre grabados en la memoria profesional de Isabel Infantes. "Unos días en los que no paraba de llegar gente a los parques a dejar flores por todos lados, con colas inmensas para visitar Wetsminster", relata.

La emoción de un país entero "viniendo de todas partes" para despedir en su cortejo a "una mujer que ha marcado la historia" fue para el objetivo de Infantes "un antes y un después", ya que pudo ser testigo de un evento histórico que "no va a volver a suceder".

Tras esas coberturas, reconoce que el ver su nombre en tantos periódicos internacionales a través de su trabajo en las agencias le supuso más apertura a la hora de nuevos encargos, hasta que llegaron más eventos deportivos, primero Wimbledon, después el Mundial de Fútbol Femenino en Australia, conformando "un verano para la memoria".

Recuerda en este punto el proceso en el que la historia del fútbol femenino cambió su historia por su victoria en la final, un triunfo empañado por la polémica del beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso.

Todos los fotógrafos disparaban "en medio de la locura" por la victoria, y en el momento de la recogida de medallas, con todas las jugadoras en los protocolarios saludos, derivó en una situación en la que "nadie" consiguió la foto del beso, si bien hay varias "de los abrazos" de la capitana con el presidente.

Un ejemplo más de que "nunca se puede bajar la cámara", ya que "quizá, a veces, la mejor foto es cuando uno cree que todo ha terminado".

Es a partir de esta enseñanza desde donde aconseja a las nuevas generaciones de fotoperiodistas que "hay que estar siempre preparado y con la cámara encendida, por si acaso, porque nunca sabes en qué momento va a pasar algo especial".

POR UN 2024 "MOVIDO"

Tras los últimos años, Isabel Infantes espera dentro de su disciplina, sobre todo en el tema deportivo, un año "muy movido" con joyas de la corona como la Eurocopa de fútbol o los Juegos Olímpicos de Madrid.

Con su experiencia y con el panorama del medio plazo, tiene la esperanza de recibir encargos y proyectos nuevos que le permitan volver a vincularse con eventos de primer nivel para ampliar su "memoria visual".