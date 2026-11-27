Entrega de los premios de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario UCLM-JCCM. - UCLM

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado en el Aula Magna del Campus Fábrica de Armas de Toledo el acto de entrega de los premios de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario UCLM-Junta. Francisco Javier López-Bellido, Abdessamad Gueddari Aourir, Moila o Ecopistacho han sido algunos de los premiados.

Se trata de una iniciativa impulsada juntamente con la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha para promover la investigación, la transferencia del conocimiento, la innovación y la difusión científica, ha informado la UCLM en nota de prensa.

La jornada ha contado con la participación del director de la cátedra, Juan Sebastián Castillo Valero; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez; y el rector de la UCLM, Julián Garde López-Brea, quienes han dado la bienvenida a los asistentes antes de la entrega de los galardones.

El encuentro se ha completado con la conferencia invitada 'Cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer a partir de ahora', impartida por el divulgador ambiental José Luis Gallego.

Durante su intervención, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha felicitado a todas las personas y entidades distinguidas y ha destacado que los premiados representan el conocimiento, el compromiso, el talento y la capacidad de la sociedad para afrontar los desafíos del cambio climático.

Asimismo, ha subrayado que el futuro del sector primario de Castilla-La Mancha no puede escribirse sin ciencia, sin innovación y sin sostenibilidad, defendiendo la necesidad de que el conocimiento generado en las universidades llegue a explotaciones agrarias y ganaderas, empresas y administraciones.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, ha destacado la importancia de adaptar el sector primario a los efectos del cambio climático y puso en valor el trabajo de la cátedra para impulsar soluciones innovadoras vinculadas a la sostenibilidad.

"El cambio climático ya no es una realidad futura, es algo a lo que debemos adaptarnos", ha afirmado.

Asimismo, ha felicitado a las personas y entidades galardonadas y les ha animado a "seguir aportando conocimiento, innovación y compromiso para construir una Castilla-La Mancha más sostenible".

Gómez ha subrayado que "la investigación y la innovación constituyen herramientas fundamentales para abordar los retos ambientales actuales y favorecer una transición ecológica de estos sectores", destacando el papel que desempeñan las universidades y los centros de investigación en la generación de propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible regional.

En la categoría de premios individuales han sido distinguidos Francisco Javier López-Bellido y Abdessamad Gueddari Aourir.

Los premios colectivos recayeron en Moila y Ecopistacho, como ejemplos de compromiso empresarial con la sostenibilidad, la innovación y la adaptación de la producción agroalimentaria a los retos derivados del cambio climático.

Asimismo, la cátedra ha premiado la difusión de resultados científicos realizada por Álvaro Fajardo Cantos a través del proyecto PRESGIF-CLM.

Se han reconocido trabajos de diseño, investigación y transferencia, reforzando su objetivo de conectar universidad, administraciones, empresas y sociedad para avanzar hacia un sector primario más competitivo, resiliente y sostenible.

Los premios han distinguido trabajos de fin de grado y máster y tesis doctorales relacionados con la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la mejora ambiental de las actividades agrarias y ganaderas.

PREMIADOS

Francisco Javier López-Bellido Garrido, por su contribución al desarrollo de una agricultura más sostenible mediante la mejora de la eficiencia de los fertilizantes, la reducción de emisiones y el secuestro de carbono en los suelos agrícolas.

Abdessamad Gueddari Aourir, por su labor investigadora en captura y valorización de CO2 y economía circular, impulsando soluciones innovadoras para convertir emisiones y residuos agrícolas en nuevos recursos de valor añadido.

También, Moila, explotación de agricultura ecológica y regenerativa.

y Ecopistacho, sociedad agraria de transformación.

En cuanto a la difusión de resultados científicos, se ha premiado a Álvaro Fajardo Cantosl, por la prevención y restauración de Grandes Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en un Escenario de Cambio Global (PRESGIF-CLM); de la Convocatoria 2024-2025, a Verónica Jaime Muñoz, ganadora del concurso para el diseño del logo de la cátedra.

De Trabajos Fin de Grado, Sandra Hernández, por la estimación de stocks de carbono en un matorral mediterráneo del centro peninsular: efectos de la sequía post-fuego; Jesús Navarro por la plantación semi-intensiva de 8,5 ha de almendro y 8,5 ha de pistacho en régimen ecológico mediante riego deficitario controlado y con bombeo solar fotovoltaico situada en el paraje 'Casa del Collado' en el término municipal de Villamanrique (Ciudad Real).

De Trabajos de Fin de Máster, Marta Isabel Picazo, por la medición de la huella de carbono evitada en el sector vitivinícola; Alberto Perelló por la dinámica de la biodiversidad y las enfermedades en la interfaz entre ganadería y fauna silvestre.

De la Convocatoria 2025-2026, de Trabajos Fin de Grado, Alfonso Romero Hernández, por su visión del compostaje como herramienta agrobiotecnológica para una agricultura sostenible: análisis multidisciplinar; Carlos Encina González, por el desarrollo y optimización de soportes carbonosos a partir de residuos vegetales para sensores electroquímicos de glucosa.

De Trabajos Fin de Mástes, Jesús Navarro, por el análisis y diagnóstico de la situación agroambiental de las explotaciones ganaderas porcinas en Castilla-La Mancha; Pablo García, por el estudio comparativo de las emisiones de gases de efecto invernadero en una superficie de 30 ha regada mediante aspersión con cobertura total enterrada y máquina de riego pivot, en el término municipal de Saelices (Cuenca).

De las Tesis Doctorales, Ángel Alcazar Ruiz, por su valorización de residuos agroindustriales mediante pirólisis rápida y Blanca Parra Cadenas, por la síntesis sostenible de derivados amidina y sus amidinatos de boro y zinc.