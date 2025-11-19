Franco lamenta los últimos accidentes laborales y confía en el Instituto de Seguridad Laboral para atajar estos sucesos

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha lamentado los últimos accidentes laborales acaecidos en Castilla-La Mancha con un fallecido en Alcolea del Pinar y otro en Lezuza, al tiempo que ha confiado en la hoja de ruta marcada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para "atajar" estos sucesos.

A preguntas de los medios antes de la presentación oficial de Elyseum Women Club en Toledo, la consejera ha lamentado la pérdida de estas personas y ha aludido a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y también a sus jefes y empresarios, "que ven con dolor estas pérdidas".

Franco ha manifestado que el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral está plasmado en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2026, con una partida presupuestaria que supera por "primera vez" los diez millones de euros. "Eso es algo que es fruto del compromiso compartido con los agentes sociales y con el conjunto de la sociedad".

Ha aludido a las peticiones que hacían sindicatos como CCOO sobre la necesidad de poner en marcha una campaña de caídas en altura para revertir estos accidentes en la región, para afirmar que la Junta ha llevado a cabo este año una campaña de comunicación para evitar este tipo de accidentes.

"Hemos hecho cerca de 500 visitas a los lugares de trabajo para evitar las caídas en altura y más de 1.400 actuaciones en el ámbito de la construcción, precisamente para concienciar y sensibilizar sobre la importancia de subirse seguros para bajar seguros", ha manifestado.

Finalmente, ha explicado que en el seno del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral la Consejería está trabajando en un plan de trabajo que ha compartido esta misma semana con los agentes sociales para que hagan sus aportaciones, "para empezar el año 2026 con un instituto regional potente y sólido para intentar atajar estas noticias que a todos nos asolan".