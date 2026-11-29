El cabeza de lista al Congreso por Frente Amplio en Toledo, Alejandro Ávila. - FRENTE AMPLÍO

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso por Frente Amplio en Toledo, Alejandro Ávila, ha pedido ejercer el derecho al voto con la mira puesta en "construir un futuro mejor para todos".

Desde la Diputación toledana, donde ha votado, ha animando a la ciudadanía a participar en la "explosión de la democracia" que supone la jornada de este domingo.

Según informa la formación, Ávila ha instado a votar "con ilusión", asegurando que estos son "los momentos desde los que se empieza a construir un país".

El cabeza de lista de Frente Amplio Toledo ha confiando en una mayor participación de la sociedad. A su juicio, sería la muestra de que "la democracia se está fortaleciendo".

Dicho esto, ha resaltado que el buen ambiente que ha podido apreciar en las calles y sedes electorales que ha recorrido "alientan las expectativas a una gran participación".