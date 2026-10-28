Frente Obrero consigue armar candidatura al Congreso en las 5 provincias de C-LM y SALF en todas menos Ciudad Real

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TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Obrero (FO) ha conseguido armar listas electorales al Congreso de los Diputados para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre en las cinco circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha.

Así aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, 28 de octubre, en el que aparecen todas las candidaturas presentadas al Congreso y al Senado para estos comicios.

De esta manera, FO se une a las candidaturas principales que mantienen representación en todo el territorio regional como son PSOE, PP, Vox, Frente Amplio y Podemos.

Por su parte, Se Acabó la Fiesta (SALF) debuta en unas elecciones nacionales conformando listas en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, quedándose únicamente sin representación en la provincia de Ciudad Real.

Al margen de los partidos principales que concurren a las elecciones, otras formaciones han conseguido formar lista electoral en algunas circunscripciones castellanomanchegas. Es el caso de Por un Mundo más Justo (Mundo+Justo), que presenta listas en Albacete, Cuenca y Guadalajara; o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), que lo hace en Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Por su parte, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) se presenta en las provincias de Albacete y Cuenca y Falange Española de las JONS (FE de las Jons) hace lo propio en Guadalajara y Toledo.