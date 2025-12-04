El fuego arrasa finalmente 25 chabolas en la carretera de Las Peñas de Albacete, sin dejar personas heridas

Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM

ALBACETE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en las chabolas ubicadas en carretera de Las Peñas de Albacete ha afectado finalmente a 25 de ellas, sin que se hayan registrado personas heridas.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informa que el fuego, iniciado sobre las 13.30 horas, ya ha sido extinguido, aunque los bomberos continúan refrescando y desescombrando la zona.