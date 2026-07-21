El fuego de Selas (Guadalajara) afecta a 1.700 hectáreas y tiene potencial para llegar a miles de hectáreas

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Selas, en Guadalajara, que se ha iniciado en la tarde de este martes y se encuentra en nivel 2, ya afecta a 1.700 hectáreas y tiene "potencial" para llegar a miles de hectáreas.

Comenzó junto a la carretera N-211 "con bastante energía" y hay cinco municipios evacuados.

Así lo ha trasladado el director de la emergencia en el incendio de La Mierla, que ha atendido a los medios este martes.

Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia establece la evacuación de las localidades de Establés, Concha, Torrubia Tartanedo y Pardos. Se mantiene corte de carretera N-211 entre Selas y Aragoncillo. Se ha enviado un Es-Alert con instrucciones de evacuación.

Tal y como informa en su cuenta de X el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, trabajan 14 medios aéreos, 16 medios terrestres y 122 efectivos.

Colaboran medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Unidad Militar de Emergencias, 112 Comunidad de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.