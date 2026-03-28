Fundación Franz Weber pide a Ayuntamiento Cuenca suspender la clase de toreo de abril "por participar menores de edad"

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CUENCA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha reclamado este sábado al Ayuntamiento de Cuenca la suspensión de la actividad taurina que, según asegura en un comunicado, implica la participación directa de personas menores de edad y que se promociona como una "clase de toreo" prevista para el 26 de abril.

La convocatoria se produce un mes después de la nueva advertencia del Comité de los Derechos del Niño. Este Comité de Naciones Unidas incorporó una solicitud relacionada con la infancia y la tauromaquia en su apartado 23 sobre "violencia contra los niños" en las Observaciones Finales sobre España.

La solicitud reitera la petición publicada en 2018, durante el anterior ciclo de informes de España y en esta ocasión ya advierte a las comunidades autónomas sobre sus responsabilidades compartidas en la materia.

Así, según la Fundación Franz Weber, la propuesta que se realizará en la Plaza Ciudad de Ronda el próximo 26 de abril busca "normalizar" la tauromaquia a través de la simulación, una puerta de entrada a la tauromaquia, donde "existen prácticas violentas".

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha explicado que "lo que se ofrece como una actividad aséptica en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, trivializando que más adelante maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, para que niñas y niños lo perciban como una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales, tradicionales o políticas".

"Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral".