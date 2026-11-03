El funeral de la Catedral de Toledo será distinto al del Estado y se hará en "diez días como mucho"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha explicado que el "funeral oficial" que realizará el Arzobispado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda se producirá "dentro de una semana o diez días como mucho" y ha explicado que este acto de reconocimiento será distinto al "funeral civil" del que ha dicho no tener información.

Cerro Chaves, a preguntas de los medios este martes durante una rueda de prensa, ha especificado que este será un funeral "religioso, desde nuestra fe". "Luego ya, a nivel civil, a nivel de Estado, ya nos lo comunicarán. Estamos a la espera del Gobierno y de la Casa Real", ha incidido.

En este acto programado por el Arzobispado, del que sí que ha aclarado que, a falta de saber la fecha concreta, será a las 19.00 horas y en la Catedral de Toledo, está prevista la presencia, entre otros, del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, así como los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete y también representantes de las diócesis en las que ha habido fallecidos, especialmente Madrid y Sevilla.

REIVINDICA SU LABOR PARA ATENDER A LOS AFECTADOS

Por otra parte, el arzobispo de Toledo ha reivindicado la labor hecha por la Iglesia durante el accidente para la atención a los afectados, especialmente a las familias de las víctimas, que han estado acogidas en la Casa de Ejercicios del arzobispado en la capital regional.

"Nosotros, en la Iglesia, desde el principio hemos estado allí, siempre con los familiares, con las víctimas, siempre con las personas que sufren y siempre tratando de crear un ámbito de servicio y de cercanía. No hemos hecho otra cosa, creo que como hacemos siempre", ha enfatizado.

Cerro Chaves ha explicado que la Casa de Ejercicios es un sitio "fantástico e ideal" y ha detallado que además tenía cien camas preparadas para unos acontecimientos que fueron suspendidos cuando ocurrió el accidente.

"Hemos tenido algún día 300 y 400 comidas abiertas a los familiares", ha puesto en valor, señalando también que quienes han pasado por este lugar han podido también contar con la presencia de psicólogos de Cáritas y una presencia de "muchísimos sacerdotes" que "no han dejado de noche y de día de estar allí acompañando a todos".

Un acompañamiento que se ha plasmado con "atención espiritual", celebrando misas o confesiones o hablando con los familiares, pero también "sirviendo comidas o buscando agua para que no les faltase a las familias absolutamente nada".