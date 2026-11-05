El fútbol español y todo el CD Tenerife despide en Navahermosa a Jesús de Miguel en un multitudinario entierro

1131439.1.260.149.20261105180459 Salida del féretro de Jesús de Miguel de la parroquia de Navahermosa. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

NAVAHERMOSA (TOLEDO), 5 (EUROPA PRESS)

El futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido tras recibir un fuerte golpe en el partido contra el Andorra, ha sido enterrado este jueves en Navahermosa (Toledo) arropado por cientos de familiares, amigos, vecinos y compañeros de profesión, en una multitudinaria y emotiva despedida que ha reunido a toda la plantilla del conjunto tinerfeño y a algunas de las principales figuras del fútbol español.

En un municipio de apenas 3.500 habitantes, del que procede la familia del jugador, las calles se han llenado de personas que han querido acompañar al delantero del CD Tenerife en una jornada marcada por el dolor y las numerosas muestras de cariño hacia sus seres queridos.

El cortejo fúnebre, encabezado por la madre, el padre y la hermana del futbolista, ha recorrido la calle que separa el tanatorio del cementerio hasta llegar a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, donde el féretro ha entrado a las 15.05 horas para la celebración del funeral.

La ceremonia religiosa ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en una iglesia que ha acogido una emotiva despedida.

A las 16.10 horas, el féretro ha abandonado el templo y ha sido trasladado a hombros por amigos y compañeros futbolistas hasta el cementerio municipal, acompañado por una multitud de personas que ha querido estar junto a la familia hasta el último momento.

Entre los asistentes ha destacado la presencia de toda la plantilla del CD Tenerife, junto a su cuerpo técnico y representantes de la directiva, encabezados por su presidente, Felipe Miñambres. También han acudido jugadores y representantes de otros clubes en los que militó el delantero.

El mundo del fútbol español ha estado ampliamente representado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; y personalidades como José Antonio Camacho, Predrag Mijatovic, Luis Miguel Ramis, Diego Rivas, José María Movilla, Aitor Karanka y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, entre otros. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también se ha desplazado hasta el tanatorio para acompañar a la familia.

A la despedida han acudido igualmente la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

El entierro ha puesto fin a tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Navahermosa tras el fallecimiento del futbolista, que sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte golpe durante el partido disputado el lunes entre el Tenerife y el Andorra.

LA FAMILIA PIDE INTIMIDAD PARA AFRONTAR EL DUELO

Antes del entierro, a las puertas del tanatorio de Navahermosa, el representante del futbolista, Manuel Hernández, ha leído un comunicado en nombre de la familia en el que ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se conoció su fallecimiento.

"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando", han trasladado sus familiares.

En el comunicado, la familia ha agradecido el apoyo de compañeros, amigos, aficionados y clubes que les han acompañado en estos momentos, destacando que comprobar el cariño que despertaba el jugador es algo que siempre llevarán consigo.

"Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él", han expresado.

Asimismo, han pedido respeto a su intimidad para afrontar la pérdida. "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere", han señalado, al tiempo que han reiterado su agradecimiento por el apoyo recibido y han concluido su mensaje dando las gracias "por quererle, por recordarle y por acompañarnos".

LOUZÁN ABOGA POR REFORZAR LA PREVENCIÓN EN EL FÚTBOL

También antes del funeral, a las puertas del tanatorio, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, lamentando una "pérdida irreparable" que ha conmocionado al fútbol español.

El dirigente ha señalado que se trata de un momento para acompañar a los seres queridos del jugador y ha recordado que lo ocurrido se produjo durante "un lance de juego".

Louzán ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para reflexionar sobre la necesidad de mejorar la prevención y los protocolos de actuación ante situaciones de este tipo.

En este sentido, ha defendido la importancia de "intentar trabajar bien en la prevención", de manera que los medios necesarios para intervenir "estén todos en el sitio adecuado en el momento oportuno".

El presidente también ha reivindicado la rapidez con la que la RFEF ha mostrado su solidaridad, recordando la suspensión de los partidos de Copa del Rey y de la Reina previstos para estos días.

Por su parte, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, también ha expresado sus condolencias a la familia y ha destacado la unidad del fútbol español ante esta tragedia.

"Es la mejor manera de demostrar que el fútbol en este caso también, otra vez más, está unido y se une en el dolor", ha afirmado, trasladando un abrazo a los familiares y allegados del delantero.

TOLÓN DESTACA LA DEPORTIVIDAD, HUMANIDAD DEL FUTBOLISTA

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha lamentado la muerte de Jesús de Miguel y ha señalado que este jueves ha sido "un día terrible" y "un día muy triste" para el deporte español.

"El deporte está de luto, el fútbol está de luto", ha manifestado tras asistir al funeral, trasladando sus condolencias a la familia, a la Real Federación Española de Fútbol, al Tenerife y a todos los equipos por los que pasó el jugador.

Tolón ha destacado especialmente las palabras pronunciadas por los compañeros en las que han puesto de relieve su deportividad, humanidad y humildad.