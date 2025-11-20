La futbolista Alba Redondo recoge este viernes la Medalla de Oro, de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Albacete celebrará este viernes, 21 de noviembre, la entrega de la Medalla de Oro, de Honor y Gratitud de la Provincia a la futbolista albaceteña Alba Redondo, en un acto que tendrá lugar a las 17.00 horas en su Claustro del Centro Cultural La Asunción.

La Medalla de Oro es el máximo reconocimiento institucional que concede la Diputación y se otorga únicamente en ocasiones excepcionales. Su concesión a Alba Redondo fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno del 18 de enero de 2024, respaldando así una trayectoria deportiva y humana que ha llevado el nombre de Albacete a escenarios nacionales e internacionales de primer nivel, incluído el Campeonato del Mundo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La Diputación subraya con esta Medalla la aportación de Alba Redondo al deporte, a la provincia y al conjunto del país. Campeona del Mundo con la Selección Española, la futbolista inició su andadura en el CD Fundación Albacete y se ha consolidado como una de las delanteras más destacadas del panorama futbolístico actual, al tiempo que ha ejercido un papel inspirador para miles de niñas y niños.

Su compromiso, su profesionalidad y su influencia positiva dentro y fuera del terreno de juego han sido determinantes en la decisión unánime de la Corporación Provincial.

Desde la aprobación en pleno, la Diputación ha trabajado para ajustar la fecha de entrega a los compromisos profesionales de la futbolista. La institución destaca que este reconocimiento representa "el agradecimiento sincero de la provincia hacia quienes, desde su ámbito, contribuyen a hacer de Albacete una tierra mejor".

Este viernes, el Claustro de La Asunción será testigo de una celebración que unirá a sus familiares y amistades, representantes del mundo del deporte y de distintas instituciones y ciudadanía para rendir homenaje a una deportista cuya trayectoria ha trascendido fronteras y cuya influencia continúa creciendo.