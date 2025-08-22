Gafas de realidad virtual reducen la ansiedad de los pacientes de las Urgencias Pediátricas del Hospital de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Guadalajara valora los resultados positivos que ha tenido el uso de gafas de realidad virtual en las Urgencias Pediátricas. Hace dos años, en una iniciativa desarrollada por el área de Humanización de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara y las enfermeras de esta unidad, comenzó a utilizarse la realidad virtual como medida no farmacológica para aliviar el dolor y reducir el estrés y la ansiedad de los niños y niñas atendidos en Urgencias.

Su uso consiste en vincular las gafas a un teléfono móvil para que los pequeños vean vídeos de realidad virtual mientras se les realizan procedimientos que habitualmente les provocan miedo, informa el Ejecutivo regional.

"Hay peques a los que les gustan las imágenes marinas envolventes, otros prefieren imágenes que les dan la sensación de estar volando o rodeados de animales. Mientras lo contemplan están distraídos y más colaboradores para llevar a cabo los procedimientos", señala Ainhoa Jiménez Trapero, enfermera de Urgencias Pediátricas.

Tras estos dos años, se ha analizado el impacto que ha tenido el uso de la realidad virtual a la hora de realizar técnicas de enfermería tales como las punciones venosas y cómo ha incidido en la percepción del dolor, la ansiedad y el miedo.

En un primer estudio se analizó el resultado en una población de un centenar de niños. Se emplearon para ello escalas de ansiedad y miedo antes y después de la punción y se valoró el número de intentos, la duración total del procedimiento y el resultado y satisfacción que manifestaban tanto los pacientes pediátricos como sus familias.

Como conclusión, el uso de gafas de realidad virtual se ha demostrado eficaz a la hora de disminuir el nivel de ansiedad y miedo de los niños durante los procedimientos e incluso una disminución del dolor o de la percepción del mismo, sin observarse efectos adversos.

Esta mejora se ha plasmado en una tasa de éxito en primera punción del 97 por ciento, al mostrarse los pequeños más tranquilos y colaboradores.

"El miedo que les provocan las punciones, hace que los niños se agiten y esto en muchas ocasiones obligaba a repetir la punción y dedicar mucho tiempo a tratar de calmar a los pequeños", señala Ainhoa Jiménez.

Además, casi el cien por cien de los padres y madres ha valorado positivamente su utilización y ha favorecido que los niños "no perciban el hospital como un sitio donde se les hace daño". Los niños atendidos en un hospital presentan dolor en la gran mayoría de las ocasiones. El dolor puede estar motivado por la propia enfermedad o por los procedimientos que se llevan a cabo durante su atención, siendo las punciones venosas las que generan más miedo y percepción de dolor.

El uso de gafas de realidad virtual es una más de las acciones que se integran dentro de un proyecto más amplio de atención humanizada a los pacientes pediátricos. En este sentido, tal y como destaca la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, "gracias a la colaboración de la Escuela de Arte 'Elena de la Cruz' de Guadalajara", se han ido decorando la antigua Pediatría, las consultas pediátricas y también las instalaciones de la nueva Urgencia Pediátrica del hospital. En este caso, se invita a los niños y niñas que acuden a Urgencias "a hacer un viaje por el espacio, entregándoles un carnet de astronauta e invitándoles a conocer los planetas".

También de la mano de la Escuela de Arte se llenó de color la planta de hospitalización pediátrica con imágenes que invitan a los peques a visitar hábitats del mundo, como el desierto, el polo, el bosque, la selva e incluso el paisaje alcarreño. Todas estas acciones, destaca Elena Martín, "tienen el objetivo de hacer más agradable la estancia de los pequeños y facilitar que se olviden de los problemas de salud".