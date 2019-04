García Molina no "dramatizaría" el hecho de que Podemos e IU no confluyan finalmente a la Alcaldía de Cuenca

Publicado 06/04/2019 14:06:58 CET

El secretario general de Podemos en Castilla-la Mancha, José García Molina, ha asegurado este sábado que él "no dramatizaría" el hecho de la formación morada e Izquierda Unida no consiguieran un acuerdo para confluir juntos a la Alcaldía de Cuenca. A su juicio, "se van a dar diferentes casuísticas en diversos municipios de la región, no tiene por qué ser todo igual en todos los sitios".

A preguntas de los medios antes de intervenir en la presentación de 'Cuenca, En Marcha', García Molina se ha mostrado "confiando" en que se pueden encontrar fórmulas y soluciones para que la confluencia en Cuenca entre Podemos e IU se dé, "y si finalmente no es así, seguro nos vamos a encontrar después de las elecciones para seguir trabajando juntos".

El dirigente de la formación morada en Castilla-La Mancha ha explicado que la hoja de ruta que han trazado tanto a nivel regional como local y municipal es "de confluencia y entendimiento". "Es verdad que luego en cada lugar la gente es la que tiene que decidir con autonomía si se van juntos a no, y se van a dar diferentes casuísticas en diferentes municipios, no tiene por qué ser todo igual en todos los sitios", ha aclarado.

"MANO TENDIDA A IU CUENCA"

De su lado, la candidata de Podemos a la Alcaldía de Cuenca, María Ángeles García, ha asegurado que siguen "con la mano tendida" a la formación local de IU. "Nosotros queremos una confluencia en la que pueda haber representación de ambas formaciones en el Ayuntamiento y también que, a nivel de programa, pueda incluir tanto sus propuestas que no estén incluidas en el nuestro".

En este punto, García ha indicado que "en cualquier caso, ese programa electoral tiene que respetar las medidas" de 'Cuenca en Marcha', que les han llegado desde la ciudadanía, pues "el compromiso de Podemos es con ese programa participativo".

Con todo, la candidata a la Alcaldía ha asegurado que no existe por su parte "ningún problema" para incluir medidas que no estén contempladas en el programa de la formación morada. También ha señalado que, de momento, "no ha habido una mesa de negociación como tal" entre ambos partidos.