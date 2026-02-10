García-Page apuesta por fondos europeos, por fondos de convergencia y de cohesión: "Es apostar por nuestra Unión"

El presidente regional, Emiliano García-Page, participa en Nicosia, en la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones. - JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido este martes en la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones celebrada en Nicosia, la capital chipriota, donde ha hecho hincapié en la importancia de "apostar por fondos europeos, por fondos de convergencia y de cohesión, porque es apostar por nuestra Unión".

El marco financiero, ha proseguido, "no refuerza el concepto de Unión. La Unión Europea en su conjunto representa el 1,2% del Producto Interior Bruto de todos los 450 millones de habitantes. Y hay quien quiere invertir más en seguridad con menos dinero, es decir, a costa de la seguridad interior, de la cohesión regional, de la cohesión local o de apuestas estratégicas como la inversión, la investigación soberana europea".

En este contexto, y tras lamentar "incomodarles con el dinero", ha recordado que "a la postre, es el dinero lo que nos trae aquí". Junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el presidente castellanomanchego ha intervenido en la Mesa 'Resiliencia y preparación en las ciudades y regiones: el papel de la tecnología digital y la innovación azul'.

En esta mesa, que ha contado con la presencia también, entre otros, de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, la concejala de Nicosia y miembro del Comité Europeo de las Regiones Eleni Loucaidou y el ministro del Interior de la República de Chipre, Constantinos Ioannou, se han puesto en común las diferentes iniciativas de las administraciones regionales y locales para mejorar la resiliencia ante catástrofes mediante el uso de la innovación tecnológica, y se ha debatido sobre los gemelos digitales, réplicas virtuales de procesos, entornos y sistemas reales de organizaciones.

A este respecto, García-Page, que ha recordado que tiene un hermano gemelo, ha compartido ante los miembros de la mesa que "aunque somos casi idénticos, en muchos casos, ante la misma situación, no tomaríamos la misma decisión. Quizás no ayude a la reflexión colectiva, pero es mi realidad".

Por otro lado, se ha referido a la necesidad de hacer una llamada de atención a la Unión Europea como conjunto. "Primero hay un debate serio sobre seguridad y es curioso porque algunos de los que más reclaman que debemos apostar e invertir más en seguridad, descuidan lo que de seguridad tiene la Unión Europea, la seguridad en nosotros mismos", ha reconocido.

Al hilo de esta reflexión, ha advertido que "hay quien está apostando por una pérdida de seguridad en nosotros mismos, relativizar, quitar importancia a la Unión, y las regiones y las ciudades representamos la Unión Europea a escala territorial". A su juicio, "somos más unión que muchas otras instituciones europeas y, por lo tanto, hay que combatir la idea de aquellos que creen que la seguridad es proporcional a menos unión".

DIGITALIZACIÓN

La digitación ha sido otro de los aspectos que ha abordado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego durante su alocución. Para García-Page "la digitalización no es una opción" y, en su opinión, "Europa llega muy tarde a la innovación, a la investigación y a la soberanía del dato".

Así, ha relatado que en Castilla-La Mancha "tenemos cuatro proyectos de gemelos digitales en relación con incendios y la gestión del agua. Pero la Unión Europea, antes que plantearse casi un problema de incendios, de agua o de catástrofes, tenemos que ser resilientes frente a los líderes mundiales que hoy amenazan realmente el concepto de la Unión Europea".

Para García-Page, "la resiliencia política hay que incorporarla, y hay que intentar hacer de la necesidad virtud", ha considerado, antes de recordar las palabras del filósofo Seneca "que ya introducía el concepto de que las crisis ponen en evidencia nuestras infraestructuras débiles, pero también ponen en valor la unidad de nuestra virtud. Y la virtud de la Unión Europea es la Unión".

Por último, el presidente castellanomanchego ha insistido en la importancia de apostar, como lo hace el Comité de las Regiones, "por un marco financiero que no descuide la unión interior si además quiere apostar por la seguridad colectiva frente a la amenaza rusa o la amenaza china, más en el ámbito comercial, pero también ante la amenaza que suponen los antiguos o supuestos aliados, como pueda ser la Administración Trump. Quizás inventar gemelos digitales sobre algunos líderes mundiales nos podría ser también de utilidad a la Unión Europea", ha ironizado García-Page.