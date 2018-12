García-Page asegura que nada sobrepasa la "emoción" que genera la bandera española aunque sea "un problema para algunos"

Publicado 18/12/2018 21:08:34 CET

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que "ninguna enseña local o regional sobrepasa la emoción que genera la bandera española, aunque para algunos sea un problema". Una bandera, ha añadido, que en España "tiene una importancia que va más allá del símbolo".

Así lo ha señalado García-Page durante su participación en el programa radiofónico 'Aquí en la onda Castilla-La Mancha' de Onda Cero, que este martes se ha emitido en directo desde el Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, con motivo de la exposición 'Rojo, Amarillo, Rojo, la bandera de todos. 175 Aniversario', una muestra temporal y gratuita que permanecerá abierta hasta el próximo 19 de marzo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El presidente castellano-manchego, que ha considerado que lo importante no son los colores "sino lo que hay detrás, los sentimientos", ha garantizado que, si bien "la izquierda no tiene un problema con la bandera de España", la bandera "no es la derecha". Asimismo, García-Page ha advertido que "es un problema" que haya quien se quiera apropiar de los símbolos de los demás. "Hace daño quien piensa que la bandera es solo suya, aunque luego pague los impuestos en Suiza", ha señalado.

Por otro lado, ha celebrado que, aunque España sea un país "polemista", a la hora de la verdad "la mayoría de la gente se encuentra en lo que es España", de la misma manera que ha asegurado que "el 90 por ciento de los españoles se reconocen en la intervención que hizo el rey" tras el referéndum ilegal de independencia de Cataluña de 2017.

"La bandera tiene tres franjas, no dos, y representa lo que no tiene que ser España, dos bloques", ha finalizado el presidente, antes de reconocer que lo que le importa "de verdad" de la bandera "es sobre todo lo que queremos ser, una nación muy próspera que pelea contra viento y marea, y que lo está haciendo con las generaciones más jóvenes".

Junto al presidente han participado en este programa el director del Museo del Ejército, Antonio Rajo; el responsable del área cultural del Museo, Arcadio Grandal; el comisario de la exposición 'Rojo, Amarillo, Rojo, la bandera de todos. 175 Aniversario', el teniente coronel Antonio Manzano; y el director de Eurocaja Rural, Javier López.