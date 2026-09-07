García-Page avanza que Castilla-La Mancha saldrá "muy bien posicionada" en el informe PISA

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TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado que Castilla-La Mancha saldrá "muy bien posicionada" en el nuevo informe PISA que se dará a conocer este martes.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en inglés Programme for International Student Assessment), contribuye a evaluar de forma sistemática lo que los jóvenes saben y son capaces de hacer al finalizar su Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en más de 80 países del mundo.

"Podría decir muchas cosas de este tipo de estadísticas, pero les voy a decir que nosotros tenemos una fundadísima expectativa de salir muy bien posicionados en el informe PISA", ha aventurado García-Page durante la inauguración de la Escuela Infantil 'Pequeños Exploradores' en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).

García-Page ha asegurado que Castilla-La Mancha se situará por encima de la media, al tiempo que ha hecho hincapié en que la región ha avanzado "muchísimos puestos" desde 2015, año que García-Page se hizo con la Presidencia de la Junta de Comunidades.

"Nosotros sabemos perfectamente cómo estaban las cosas y cómo han mejorado. Y también creo que sabemos lo que se va a seguir necesitando de cara al futuro", ha abundado.