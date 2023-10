García-Page celebra el Día de la Policía Nacional recordando "el mal recuerdo" que le trae el 1-O

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado el acto institucional del Día de la Policía Nacional para recordar "el mal recuerdo" que le trae el 1 de octubre, día en el que hace seis años se celebró una consulta unilateral en Cataluña.

"Hoy es un día que conviene celebrar por el interés del conjunto, no sólo por el Cuerpo Nacional de Policía, aunque especialmente por los méritos que acumula y por el reconocimiento que es debido", ha apuntado el presidente regional durante su intervención.

"Probablemente" --ha dicho-- también "había motivos" para haberlo celebrado el 1 de octubre, una fecha que, según ha reconocido, le trae "muy mal recuerdo en general".

Pero también en ese momento, ha reconocido, la Policía Nacional estuvo desarrollando sus funciones en el cumplimiento y en la vigilancia del resto de los derechos de los ciudadanos del conjunto del país, de manera que, ha subrayado García-Page, "todos los días son un poco 2 de octubre".

De otro lado, el presidente castellanomanchego ha rechazado la idea de que la región pueda crear una policía autonómica como existe en otras comunidades. "Bajo ningún concepto. Estoy encantado, pero no yo, lo está la gente", con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Policía Municipal.

"¿Me puede molestar más o menos que otros lo tengan? No, es una decisión que se ha tomado en este país. Lo que sí quiero dejar muy claro que no tenemos complejos", ha manifestado García-Page.

"LA DIVERSIDAD ES RIQUEZA"

Dicho esto, ha comentado que "hay gente en España que piensa que defender lo singular, que enfatizar las diferencias, es lo más avanzado, lo más moderno", sin embargo --ha proseguido el presidente-- "la diversidad es riqueza en un país si esa diversidad no se enfrenta a lo que tenemos en común, es decir, que está bien que nosotros seamos de la Mancha, y un gallego gallego, si eso no es un problema", como no es un problema que se hable un idioma u otro.

"El problema no es ese, el problema está en si se utilizan las cosas no para que sean riquezas sino para confrontar o para minimizar lo que tenemos en común, y es ahí donde me tendrán siempre en una posición absolutamente clara. Pluralidad, bien, pero la pluralidad en la unidad. La pluralidad significa también poner en común aquello que nos une, y nos unen muchas cosas", ha zanjado.