García-Page reivindica a la Policía Nacional como "una de las grandes costuras que tiene España"

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes que la Policía Nacional --que hoy conmemora su día-- es "una de las grandes costuras que tiene España". "Es uno de esos tirantes que, de una u otra manera, sujeta muy bien el proyecto colectivo que representa España", ha apostillado.

Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Policía Nacional en Toledo, el presidente regional ha asegurado que desde Castilla-La Mancha siempre se va a defender "sin ningún tipo de complejo" a este cuerpo, "sabiendo muchos, que finalmente si la situación derivara en más conflicto ciudadano o civil, no digo por el momento actual, sino en general, siempre va a haber gente profesional que tenga muy claro lo que es y para lo que es".

También ha aprovechado para recalcar que Castilla-La Mancha es una región "segura", segura para todo, para invertir también, dejando claro que cuando el Gobierno regional va buscando empresas una de las cosas que les importan es saber son los índices de delincuencia, la paz social o el clima de convivencia. "Aquí hemos creado un clima donde realmente se puede vivir en comunidad, en unidad y sobre todo en seguridad", se ha congratulado.

Asimismo, el presidente castellanomanchego ha seguido con sus elogios hacia la Policía Nacional manifestando que "se habla bien de la Policía porque es útil".

"En democracia, la legitimidad está en tener una plaza o en ser elegido, pero la democracia del día a día exige que las cosas funcionen. Y si hay buena opinión, no se engañen, es porque la gente entiende que está funcionando, que la función encomendada a la Policía Nacional de velar por nuestra seguridad se cumple".

Por eso, ha opinado García-Page, "podemos decir que España es una nación razonablemente segura, no teniéndolo tan fácil como otros que están en la esquina". "Nosotros somos puente de comunicación de muchos países e incluso de continentes. Es un país abierto, muy abierto, por consiguiente también más abierto a la delincuencia".

"Podríamos pensar que en ese sentido es un país más difícil de garantizar la seguridad y sin embargo es un país razonablemente seguro y dentro de España esta es una tierra afortunadamente segura", algo que achaca al funcionamiento "eficaz" de las fuerzas del orden, pero también "por una forma de ser de esta tierra". "Nuestra gente es gente de bien", ha enfatizado.

"No estamos desnaturalizados, no pensamos que todo son estadísticas, entendemos las cosas con rostro, pudiendo mirar a la cara tranquilamente y eso me hace celebrar muy claramente este día y además hacerlo, créanme, sin complejos", ha apuntado.