García-Page cree que Sánchez seguirá sin convocar elecciones mientras los socios que lo apoyan no digan lo contrario

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá sin convocar elecciones mientras los socios que lo apoyan no digan lo contrario. "Él sabe que la convocatoria de elecciones depende de su firma y que se puede seguir sin presupuestos y que se puede seguir de cualquier manera", ha afeado jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente castellanomanchego se ha mostrado de que aunque "lluevan chuzos de punta" y "pase lo que pase", Pedro Sánchez "no va a cambiar" de opinión.

Preguntado por si cree que Sánchez se verá obligado a convocar elecciones en el caso de que el PSOE sea imputado por el caso Leire Díez por el caso de la presunta financiación irregular del partido, García-Page se ha mostrado preocupado por las declaraciones que escuchó "el otro día" al presidente del Gobierno. "Escuché el otro día al presidente del Gobierno ponerse la venda antes que la herida".

Aún recuerda el presidente de Castilla-La Mancha cuando en los códigos éticos del PSOE y en los compromisos políticos se hablaba de que "a la simple imputación se tomarían consecuencias". "Todo esto ha quedado en un juego de palabras".

"Me preocupa que se ponga la venda antes que la herida, porque da por hecho que se va a producir una imputación. Sería, a mi juicio, el momento más grave, más doloroso para la historia del PSOE, el de mayor preocupación, desde mi punto de vista", ha dicho García-Page.

A su juicio, "quienes están al frente del partido en el momento donde se produce la espada de Damocles más importante de toda la democracia, sobre toda una organización, me parece que tendrían que decir algo", aunque García-Page considera que "no lo van a hacer".

Sobre las palabras de Sánchez en la Ser, García-Page ha asegurado que el presidente del Gobierno "dijo algunas cosas" que "pretendieron ser un punto irónicas", algo que "no es su fuerte", pero "sobre todo un poco ofensivas".

"Hoy su pretensión es agotar la legislatura", ha insistido, pero recordando que en su momento cuando vio lo que pasó en las autonómicas --en referencia a 2023-- "adelantó las elecciones". "No agotó la legislatura y podía haber seguido unos meses más".

MARGARITA ROBLES FIRMA EL ASCENSO DE BALAS A CORONEL

También ha sido preguntado por el hecho de que Margarita Robles haya firma el ascenso de Balas a coronel y su permanencia en la UCO hasta que finalice el caso Cerdán. García-Page ha apuntado que le "parece coherente". "El ascenso, si no me equivoco, estaba previsto".

"Lo peor hubiera sido que le hubieran evitado el ascenso por castigo", ha destacado el presidente regional, quien ha aseverado que "lo verdaderamente relevante es que se va a seguir manteniendo en el caso Koldo", algo que le "parece extraordinario", porque "hay que llegar hasta el final".

"Esto de la trama Leire, que desde luego ni empieza ni acaba en Leire, eso es evidente. Esto va a traer mucha cola, es infame, es enormemente grave. Yo ya hace mucho tiempo que dije que teníamos que habernos querellado contra ella o quienes estuvieran en ese grupo de desestabilización de las instituciones", ha zanjado.