García-Page desea que el acuerdo entre Israel y Hamás culmine con éxito: "Ojalá que no se tuerza"

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado que el acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego en Gaza "culmine con éxito hasta llegar a una paz definitiva" y ha querido felicitar "a quienes lo hayan hecho posible".

García-Page, durante su intervención en el acto institucional de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, ha considerado que este es "un día de celebración" y ha deseado que "ojalá que no se tuerza".

Este es un acuerdo que, ha mantenido, trae "algo de esperanza" y ha aprovechado para recordar a dos personas como Isaac Rabin, "el último primer ministro israelí que viajó a Toledo", y a Yasir Arafat, que promulgó la que a su juicio es "una de las leyes más hermosas" que dicta que en la ciudad de Belén "independientemente del porcentaje de cristianos, tenía que tener siempre alcalde cristiano, porque el mensaje que nació de Belén es tan importante en el ser humano que no podemos pasarlo por alto".

"Son dos ejemplos maravillosos de cuando las cosas se hacen con altura, con dimensión, cuando se está a la altura de la situación", ha remachado.