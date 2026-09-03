García-Page evita valorar la comparecencia de Sánchez en el Congreso por la crisis de Ceuta: "El debate no ha acabado"

Archivo - El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ILLESCAS (TOLEDO), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado pronunciarse sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados por la crisis de Ceuta.

Precisamente, esta intervención de Sánchez ha coincidido con el acto en el que el presidente castellanomanchego ha puesto la primera piedra del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria número 4 de Illescas.

"El acto me está pillando en medio de la intervención del presidente del Gobierno, que además, si no me equivoco, el debate no ha acabado. De manera que, aunque solo sea por prudencia lógica, esperaría que acabe el debate para sacar conclusiones. Y luego, como es normal, ya podré decir alguna cosa", ha subrayado.

Tras negar que durante su intervención en Illescas haya enviado "recados a nadie", ha apuntado que lo único que quiere es que el curso escolar en Ceuta "puede empezar "con normalidad" que los niños españoles se merecen.