García-Page inaugura la Escuela Infantil 'Primeros Pasos' de Mira (Cuenca) con capacidad para 20 plazas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la Escuela Infantil 'Primeros Pasos' de Mira (Cuenca). - PIEDAD LOPEZ/JCCM

CUENCA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha inaugurado este lunes en Mira (Cuenca) la Escuela Infantil 'Primeros Pasos' con capacidad para 20 plazas.

En este acto también ha estado presente el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; y la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, Marián López; entre otras autoridades.

El consejero de Educación ha señalado que la inauguración de la Escuela Infantil 'Primeros Pasos', en Mira (Cuenca), supone la puesta en marcha de un nuevo recurso educativo para la escolarización de 0 a 3 años, con una capacidad de 20 plazas.

Se trata de una infraestructura integrada en el CRA 'Fuentevieja' que ya está en funcionamiento desde febrero de 2026, contribuyendo a reforzar los servicios educativos en el medio rural y a facilitar la conciliación familiar.

El proyecto ha sido financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión total de más de 128.000 euros. Esta actuación forma parte del programa de impulso a la escolarización temprana, que en la provincia de Cuenca ha permitido la creación de 652 plazas a través de 32 escuelas infantiles, consolidando una red educativa clave para el desarrollo territorial.

Desde el punto de vista técnico, la actuación se basa en la reforma de un espacio ya existente dentro del centro educativo, apostando por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la optimización de recursos. El diseño contempla espacios funcionales adaptados a la primera infancia, como aula, zona de descanso, aseo, área de alimentación y sala de usos múltiples, garantizando un entorno adecuado, seguro y flexible para el desarrollo educativo de los menores.

CLIMATIZACIÓN DE CENTROS

De otro lado, Pastor ha aprovechado para informar de que el Gobierno regional ha recibido hasta la fecha más de 300 solicitudes de la tercera convocatoria para la climatización de los centros educativos de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria 2026. Además, amplía un mes más el plazo de presentación hasta el próximo 30 de junio.

Ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio y las mancomunidades de municipio han formalizado las solicitudes, de una convocatoria dirigida a promover expresiones de interés para actuaciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y una transición energética, en el marco del Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.