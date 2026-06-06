García-Page participa en la ceremonia para recibir a León XIV en el Palacio Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado en la ceremonia oficial de bienvenida que han ofrecido Sus Majestades los Reyes a Su Santidad el Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid. - CASA REAL

TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado en la ceremonia oficial de bienvenida que han ofrecido Sus Majestades los Reyes a Su Santidad el Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid.

Así, ha sido recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a su llegada al Palacio Real.

Los Reyes han esperado a León XIV a pie de coche para saludarle a su llegada, con más de un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, a la Plaza de la Armería escoltado por Escuadrón de Escolta Real a caballo.

Su llegada ha sido recibida con tímidos aplausos y algún "viva el Papa" por los varios cientos de personas que se han dado cita en la plaza y en la escalinata de la catedral de la Almudena, si bien mientras a lo largo de la ceremonia se han producido algunos más. También se han producido algunos vivas al Rey.

A continuación, los tres se han dirigido a la tribuna de honor donde les esperaban la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, que han saludado al Pontífice, ya que ellas no se han desplazado hasta el aeropuerto a recibirle.

Desde aquí, han podido contemplar la tradicional salva de 21 cañonazos, 17 por la máxima distinción militar reservada a jefes de Estado como es el caso del Papa y cuatro por el Rey, mintras se interpretaban los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y de España.

Una vez concluido este ritual, Felipe VI y León XIV han pasado revista a la formación desplegada en la Plaza de la Armería e integrada por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

SALUDO A LAS DELEGACIONES

Tras ello, ambos han procedido a saludar a ambas delegaciones oficiales, encabezada en el caso español por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por parte vaticana por el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Por parte española también estaban por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También estaban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otro, así como los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló.

Por último, el Rey y el Pontífice, acompañados por la Reina, la Princesa y la Infanta, se han dirigido hacia el Zaguán de Embajadores que da acceso al Palacio Real, donde han atravesado un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real, para ascender a continuación por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.

Al acto institucional, han asistido unos 250 invitados, incluidos los poderes del Estado, el Gobierno, los presidentes autonómicos y los expresidentes del Gobierno, así como representantes de partidos políticos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, entre otros.