García-Page participa este miércoles junto a Moreno Bonilla, Rueda y Buruaga en un curso de verano en Santander

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a participar, este miércoles en Santander, en la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', que promueve la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el marco de la celebración del 30 aniversario de la constitución de este organismo consultivo, en el que están representadas las regiones y ciudades de Europa.

De este modo, García-Page intervendrá en la apertura oficial de este curso de verano en compañía del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; del presidente gallego, Alfonso Rueda; y de la jefa del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga. Todo ello en una jornada en la que los mencionados mandatarios autonómicos pondrán en común sus reflexiones acerca de la trayectoria y los retos de futuro que afronta el Comité de las Regiones, así como su papel en el seno de Europa, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Cabe destacar que dicho organismo, que analiza buena parte de los textos legislativos europeos, está formado por 329 miembros, de los que 21 pertenecen a la representación española, y se ha consolidado como un puente esencial entre las instituciones europeas y la ciudadanía, velando por que las políticas se adapten a la realidad de los diferentes territorios.

En esta inauguración, en el santanderino Palacio de La Magdalena, García-Page estará arropado, además, por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; y la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno regional, Nazareth Rodrigo; así como por el rector de la UIMP, Carlos Andradas, entre otras personalidades.