García-Page pide al PSOE querellarse contra Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido para despejar dudas

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, opina que el Partido Socialista debería querellarse contra la exmilitante del PSOE Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido, "hayan sido lo que hayan sido", para despejar toda clase de dudas.

Después de que la Fiscalía haya acusa a Leire Díez de liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción, y preguntado al respecto en Madrid, el presidente socialista ha dicho que, aunque no es quien para dar consejos, considera que "la mejor manera que tendríamos los socialistas de despejar toda duda sobre personajes como esta señora --en relación a Leire Díez-- sería que nosotros fuéramos acusación".

"Que fuéramos perjudicados y que por tanto denunciáramos a ella y a todos los que han abusado del Partido Socialista. Hayan sido los que hayan sido", ha comentado García-Page.

Además, ha comentado, "da la casualidad de que probablemente los que más problemas le están ocasionando al PSOE son aquellos que fueron más premiados según qué hicieron en las primarias". "Según qué hicieron y cómo lo hicieron. Ella es un ejemplo muy evidente. No se explica todo lo que ha tenido si no hubiera sido por lo que haya hecho en las primarias", ha afeado.

Al respecto de este asunto, García-Page ha abundado que él no va a darle "ninguna credibilidad" a Leire Díez "ni por su forma de comportarse ni por lo que está diciendo". "Parto de la base de que si tengo que creer a alguien, desde luego no va a ser a ella".

Pero dicho esto, ha insistido, "la mejor manera de zanjar el asunto es que el Partido Socialista se querelle y se denuncie a alguien que dice haber hablado en nombre del presidente del Gobierno, en nombre del Gobierno y en nombre del PSOE, para hacer operaciones supuestamente criminales".

"Yo creo que lo mejor, para que no haya dudas, es ser parte perjudicada y por consiguiente también interesarnos en el procedimiento", ha zanjado.