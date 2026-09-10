García-Page plantea crear una casa de oficios en cada provincia de Castilla-La Mancha

Archivo - Navaja conmemorativa del aniversario del Museo de la Cuchillería. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado este jueves crear en cada provincia "al menos" una casa de oficios, "una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no se no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir".

Así lo ha avanzado García-Page en la tradicional comida de Hermandad de Aprecu, que tiene lugar en el Hotel Beatriz de Albacete.

El presidente regional ha hecho hincapié en la importancia de "lo manual" en la era de la inteligencia artificial, "una inmensa revolución que no somos para nada capaces de saber dónde va a acabar".

"Lo que va a cobrar valor el día de mañana va a ser lo auténtico", se ha mostrado convencido el presidente castellanomanchego, "porque todo lo demás casi se va a poder inventar o se va a poder fabricar de otra manera".

Según ha afirmado, "la Unión Europea afortunadamente en esto lo tiene bastante claro y habrá que incluso reflexionar sobre cómo podemos proteger el oficio en sí mismo".

De este modo, y como compromiso para los siguientes años ya que "estamos a final" de la legislatura, ha mostrado su intención de crear en cada provincia al menos una casa de oficios. Eso sí, ha dicho, "hay que ponerse de acuerdo en cuál es el oficio que en cada provincia queremos".

"Se trata de actualizar aquello que llamamos en su momento escuelas taller y otros oficios a una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no se no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir", ha abundado.

Finalmente, ha comentado que este reto ha sido siempre importante pero "con lo que está por venir créanme que esto va a ser absolutamente indispensable". "Cultivar espacios donde se recuerde exactamente cómo se tienen que hacer las cosas, por si acaso".