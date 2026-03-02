García-Page planteará formalmente en el Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, preside, en Palazuelos (Guadalajara), la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del “Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza”. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

GUADALAJARA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que estos días planteará formalmente en el seno del Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua.

"No se dan las condiciones como para que entre de sopetón en marcha esta nueva estrategia Marco del Agua en Europa porque significaría no acompasarla a las necesidades de sostenibilidad y de transición que requiere también nuestro campo", ha apostillado.

Desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', García-Page ha afirmado que Castilla-La Mancha no es la única que va a solicitar esta moratoria.

Ha apuntado que "la resiliencia hídrica es uno de los grandes asuntos que están cogiendo forma en Europa", recordando que "una parte importante de Europa no tiene para nada problemas de agua", por consiguiente "estamos intentando conseguir consensos para con las regiones y los países que sí tenemos problemas con el agua".

En esta propuesta de moratoria, García-Page --asegura-- coincide con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque a algunos "les podrá sorprender". "Estamos de acuerdo en que si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España tiene que ser sobre la base de que estemos también de acuerdo, y en eso lo estamos en la moratoria sobre la estrategia marco del agua".

García-Page ha admitido que dicha estrategia, hasta ahora, "ha sido muy positiva" y hay aspectos de la nueva que "también pueden ser muy positivos para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua", pero "si no se consigue esa moratoria, se van a precipitar acontecimientos que no están ni con mucho maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa".

De manera que --ha señalado-- la aplicación de esta moratoria tiene que ir de la mano del nuevo marco financiero de la Unión Europea y con de la nueva definición de la política agraria comunitaria. "Lo contrario sería poner el carro antes que los bueyes. Lo vemos así de claro y en eso coincidimos --espero que todas las comunidades autónomas españolas-- pero también con el grueso de las comunidades o regiones que estamos en el Comité de las Regiones".

Un órgano que, según ha incidido García-Page, está cogiendo peso específico dentro de la Comisión Europea. "Hay una necesidad de que no sólo los grandes partidos políticos sino la representación local y territorial entre, sea porosa e influya en el conjunto de la marcha de la Comisión Europea".

"Ese prisma de no tomar decisiones en Bruselas en frío desde los despachos sino acometerlas considerando y siendo sensibles con su implicación y con su extrapolación a los territorios es clave para el Comité de las Regiones", ha finalizado el presidente regional.

VINO Y JÓVENES AGRICULTORES

Además de agua, el presidente castellanomanchego aprovechará estos días en Bruselas para intervenir en distintos foros, una "apretada agenda" que le llevará a hacer una defensa del vino frente a las "amenazas" que periódicamente se van planteando "siempre en el seno de la Unión Europea intentando su restricción o su estigmatización".

También ha recordado que va a encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura, que considera que es "clave".

Igualmente, ha defendido que los agricultores y los ganaderos, "lejos de ser quienes pueden complicarle la vida al medio ambiente", son "los que mejor pueden entender el medio ambiente que nos rodea, su sostenibilidad no sólo paisajística o ecológica sino también patrimonial y económica".